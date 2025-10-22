Milei recorrió Nueva Córdoba con megáfono, apuntaló a Roca y criticó el populismo

Hubo protestas, desvíos de tránsito y denuncias de agresiones a periodistas durante la cobertura.

En el marco del cierre de campaña previo a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, el presidente Javier Milei encabezó este martes una caminata por Nueva Córdoba, acompañado por dirigentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA).

El mandatario arribó en una camioneta negra Toyota y recorrió la calle Ituzaingó hasta San Lorenzo, donde fue recibido por cientos de simpatizantes que lo esperaban con banderas violetas. Desde la caja de otro vehículo, y con un megáfono en mano, Milei pronunció un breve discurso junto a su hermana Karina Milei, el primer candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca, y el jefe de campaña local Gabriel Bornoroni.

“Sacamos de la pobreza a doce millones de argentinos, terminamos con los piquetes y estamos exterminando la inseguridad”, afirmó el presidente ante una multitud que lo ovacionó. También recordó el apoyo electoral recibido en 2023: “Es muy grato volver a Córdoba; me acompañaron para derrotar a Massa, y hoy les pido que acompañen a Gonzalo Roca este domingo”.

Milei insistió en que “no se pueden revertir cien años de populismo de la noche a la mañana” y aseguró que su gobierno “va en la dirección correcta”, con el objetivo de reducir la inflación y mantener el orden en las calles.

Fuerte operativo y protestas

El acto se desarrolló bajo un amplio despliegue de Gendarmería, con cortes de tránsito y vallados para garantizar la seguridad en el sector de la excárcel de Mujeres y las aguas danzantes del Buen Pastor, donde se concentró la actividad principal.

En paralelo, movimientos de izquierda se manifestaron en las inmediaciones del Patio Olmos, donde realizaron una contramarcha pacífica. Las fuerzas de seguridad mantuvieron a ambos grupos separados por vallas.

Agresiones a periodistas y repudio del Cispren

Durante la cobertura del acto, un equipo periodístico de los SRT-Canal 10 fue agredido y robado. El camarógrafo Horacio Di Franco sufrió un golpe en la sien y debió ser atendido en el Hospital de Urgencias, mientras que la periodista Fernanda González fue víctima del robo de su celular en medio del tumulto.

El hecho generó el repudio del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), que emitió un comunicado condenando los episodios de violencia: “Consideramos absolutamente inaceptable que ejercer la labor de informar se convierta en motivo de agresión, intimidación o vulneración de la integridad física y profesional de quienes trabajan por garantizar el derecho a la información”.

El texto añade: “No permitiremos que la violencia, la intimidación ni el miedo silencien las voces que informan. Solicitamos a los partidos políticos que garanticen el acceso a la información y la seguridad de los trabajadores de prensa”.

Próximo destino: Rosario

El cierre nacional de campaña de La Libertad Avanza será este jueves 23 de octubre en Rosario, donde Milei tiene previsto encabezar una nueva caravana en el Parque España, antes del inicio de la veda electoral.