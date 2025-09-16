Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional y destacó el equilibrio fiscal como principio innegociable: “Lo peor ya pasó”

Este lunes 15 de septiembre de 2025, el presidente Javier Milei habló por cadena nacional para presentar el proyecto de Presupuesto 2026, en un clima político cargado tras la derrota bonaerense; prometió aumentos reales en salud, jubilaciones, universidades y discapacidad, y sostuvo que “lo peor ya pasó”.

El presidente Javier Milei presentó este lunes el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 mediante una cadena nacional desde la Casa Rosada, sin acudir al Congreso. En su discurso grabado, enfatizó la importancia de mantener el equilibrio fiscal como piedra angular de su gestión, calificándolo como un “principio no negociable”. También dijo que este año “lo peor ya pasó” y pidió compromiso ciudadano y político con la disciplina económica.

El mensaje incluyó anuncios de aumentos reales por encima de la inflación en varios rubros sensibles: salud (+17 %), educación (+8 %), jubilaciones (+5 %) y pensiones por discapacidad también subirán un 5 % real. Además, informó que el presupuesto asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales.

Milei aseguró que, para evitar financiamiento inestable, el proyecto incluye restricciones: el Tesoro no podrá financiarse mediante emisión monetaria a través del Banco Central. También adelantó que, si los ingresos fiscales no alcanzan lo previsto o los gastos se desvían, se aplicarán ajustes automáticos para preservar la estabilidad del plan.

El mandatario utilizó un tono marcado por lo estratégico en lo electoral: hizo gestos hacia gobernadores, diputados y senadores para que se generen consensos, especialmente luego del golpe que significó la derrota en Buenos Aires. Reconoció que, aunque algunos ciudadanos aún no perciban mejoras materiales, los logros agregados al programa —como la baja sostenida de la inflación, la salida del cepo y la rebaja de impuestos— son cimientos de lo que llamó “una Argentina que comienza a consolidarse”.