Milei niega haber forzado la renuncia de Espert y habló de “venganza” por encarcelar a Cristina

En su aparición en el programa de Majul, el presidente Javier Milei defendió la decisión de Espert de bajarse de la candidatura, acusó a la oposición de montajes y sostuvo que su gobierno fue el primero que “decidió que Cristina vaya presa”, calificándolo como revancha política.

En el ciclo conducido por Luis Majul, Javier Milei negó que él haya forzado la renuncia de José Luis Espert: “Yo no lo eché ni lo hubiera echado”, sostuvo, y agregó que el economista enfrentaba una operación mediática que contaminaba el debate político. Según él, la decisión de Espert fue un gesto personal motivado por el contexto adverso.

Milei también defendió la honorabilidad de Espert y valoró su actitud como de alto costo: lo definió como “noble” al apartarse para no entorpecer la agenda de La Libertad Avanza, pese a las acusaciones públicas surgidas por su vínculo con Fred Machado.

En un pasaje polémico de la entrevista, el presidente se adjudicó la decisión de que Cristina Kirchner fuera condenada y encarcelada, en lo que describió como una “venganza política”: “Soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”. Cuando fue cuestionado sobre intervenir en la Justicia, respondió que no lo hizo: “Si yo fuera sucio y me metido con la Justicia, no estaría padeciendo esto”.

Milei no se guardó críticas para sus adversarios: los acusó de “ensuciar” las peleas cuando no tienen argumentos sólidos. Hizo referencia a causas como Hotesur y el memorándum con Irán como ejemplos de las afrentas que, en su visión, alivian su discurso de confrontación.

Finalmente, ante los rumores sobre quién podría reemplazar a Espert en la lista, mencionó a Diego Santilli, pero aclaró que esa decisión dependerá de la Justicia Electoral. También sugirió reorganizaciones en el gabinete para fortalecer su gestión hacia el final del mandato.