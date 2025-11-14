Milei negó que se elimine el monotributo y habló de “mentiras y operaciones”

El presidente Javier Milei rechazó esta tarde las versiones que hablaban de una posible eliminación del monotributo, sostuvo que se trata de “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas” y pidió esperar los proyectos oficiales de reforma tributaria y modernización laboral.

El presidente Javier Milei salió esta tarde a responder las versiones que circularon sobre una supuesta eliminación del régimen de monotributo y la baja del piso del Impuesto a las Ganancias que estaría evaluando el Gobierno.

El mandatario sostuvo que esas interpretaciones son “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas” y remarcó que los equipos técnicos del oficialismo trabajan actualmente en la reforma tributaria y la modernización laboral. En ese contexto, pidió “bajar un poco la ansiedad” y señaló que “los proyectos van a estar cuando tengan que estar”.

Milei afirmó que la lectura de que el Gobierno planea eliminar el monotributo “es una mentira inventada por los medios para generar ruido”. Según explicó, estas situaciones se producen, entre otros motivos, porque su administración decidió cortar la pauta publicitaria hacia los medios de comunicación tradicionales.

En diálogo con el canal de streaming Neura, el jefe de Estado cargó nuevamente contra un sector del periodismo, al considerar que “con tal de ensuciar al Gobierno, no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran”. En esa línea, aseguró que los medios “son enemigos del Gobierno” y subrayó que él mismo es “la principal fuente de información”, por lo que pidió a la audiencia no dejarse influir por “periodistas mentirosos”.

“A mí no me vengan con lo que dicen los mentirosos de los periodistas. No se enganchen en la mentira de ellos”, insistió, al reiterar sus críticas a los comunicadores que, según su visión, distorsionan las discusiones sobre las reformas en estudio.

Milei no fue el único funcionario en desmentir la supuesta eliminación del monotributo. Más temprano, el jefe de Gabinete Manuel Adorni había abordado el tema en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”, advirtió, al reclamar que se espere la difusión formal de los proyectos antes de difundir versiones sobre su alcance.