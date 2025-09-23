Milei logró respaldo de Trump en Nueva York y busca financiamiento clave en EE.UU.

En su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei mantuvo este martes un encuentro bilateral con Donald Trump, quien le brindó respaldo público; la agenda incluye negociaciones con el Tesoro estadounidense, reuniones en la ONU y el FMI para asegurar financiamiento frente a la crisis económica en Argentina.

El presidente Javier Milei viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU y, en paralelo, concretó una reunión bilateral con Donald Trump. En ese encuentro, Trump expresó su “respaldo total y absoluto” a la gestión del mandatario argentino y su disposición a colaborar para estabilizar la economía argentina de cara a los desafíos financieros inmediatos.

Uno de los objetivos centrales de la gira es negociar la asistencia económica formal de Estados Unidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, junto con equipos del Tesoro de EE.UU. liderado por Scott Bessent, evalúan instrumentos como líneas de financiamiento, swaps de divisas o incluso compra de deuda, como parte de un plan para fortalecer reservas y calmar a los mercados.

Además del respaldo político, Milei buscará sostener su discurso ante la comunidad internacional —especialmente en la cumbre de la ONU— para consolidar alianzas estratégicas. Se espera que también mantenga una reunión con Kristalina Georgieva de cara al FMI, para ajustar los plazos del programa argentino con el organismo.

El respaldo diplomático que obtuvo —corroborado por gestos simbólicos y elogios públicos— tuvo impacto inmediato en los mercados: los bonos argentinos mostraron una recuperación, el riesgo país bajó y el peso registró una leve mejora tras días de fuerte presión cambiaria.