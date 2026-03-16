Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba, elogió su gestión y volvió a prometer una inflación con “cero” adelante en agosto

El presidente encabezó este lunes la apertura de actividades 2026 de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde defendió el rumbo económico de su gobierno, insistió con que la inflación empezaría con “0” en agosto y afirmó que el país atraviesa una oportunidad para volver a crecer. Estuvo acompañado por Karina Milei y Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei participó este lunes en la Apertura de Actividades 2026 de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde brindó un discurso con fuerte contenido económico y político ante un auditorio colmado de empresarios y dirigentes.

Durante su exposición, el mandatario volvió a reivindicar el rumbo de su administración y aseguró que la Argentina atraviesa una oportunidad histórica para recuperar crecimiento. En ese marco, insistió con una de sus proyecciones más reiteradas en las últimas semanas: que la inflación podría comenzar con “0” en agosto.

Milei sostuvo que, pese a que el nivel actual de inflación sigue siendo alto, el punto de partida de su gestión fue extremadamente crítico. Según planteó, el país estaba encaminado a una dinámica explosiva y remarcó que no piensa alterar el programa económico por subas coyunturales en los índices. En ese sentido, rechazó volver a medidas como controles de precios o intervenciones que, a su criterio, afecten la libertad económica.

Críticas al kirchnerismo y defensa del ajuste

A lo largo del discurso, el Presidente también retomó su discurso confrontativo contra el kirchnerismo y contra sectores opositores, a los que acusó de haber dejado una pesada herencia fiscal y monetaria. Según expresó, su gobierno debió hacerse cargo de desequilibrios que otros prefieren omitir al analizar la situación económica.

En ese marco, aseguró que la actual administración seguirá por el mismo camino porque considera que ese sendero permitirá bajar la inflación, acelerar el crecimiento y reducir la pobreza. También planteó que su objetivo es avanzar hacia una Argentina cada vez más abierta y más alineada con los principios del capitalismo de libre empresa.

Cepo, libertad económica y mensaje al empresariado

Durante su paso por Córdoba, Milei reivindicó además la decisión de levantar el cepo cambiario, una medida que presentó como coherente con su idea de libertad económica. Señaló que mantener restricciones le habría resultado más sencillo desde el punto de vista político, pero sostuvo que hacerlo hubiera sido incompatible con los principios que dice defender.

En otro tramo del discurso, el mandatario volvió sobre uno de sus ejes ideológicos y cuestionó las miradas que, según dijo, vinculan el avance tecnológico con la destrucción del empleo. Frente a ese argumento, defendió la innovación y la expansión de la productividad como motores del desarrollo.

Respaldo a Adorni y nueva visita a Córdoba

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una aparición que también fue leída como un gesto político de respaldo al funcionario.

La visita reforzó, además, el vínculo del Presidente con Córdoba, una provincia en la que viene realizando actividades con frecuencia y donde volvió a mostrarse cómodo ante un auditorio empresarial afín al tono general de su mensaje.