Milei en Córdoba: “Este 26 de octubre la Argentina va a pintar de violeta”

El presidente habló en la Bolsa de Comercio local y convocó a respaldar a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. A las 18 encabezará un acto de campaña en Parque Sarmiento junto a los candidatos cordobeses.

La visita de Javier Milei a Córdoba estuvo marcada por la expectativa política. El mandatario participó este viernes del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio, donde aseguró que la sociedad “va a volver a reflexionar” y que el próximo 26 de octubre el país “va a pintar de violeta”.

En su discurso, apuntó contra la oposición a la que definió como “el partido del Estado”, a quienes acusó de intentar “romper todo” para obstaculizar la gestión. “Construir requiere mucho trabajo y nosotros no nos vamos a rendir”, enfatizó el jefe de Estado, que cosechó aplausos tibios en un auditorio repleto de empresarios y dirigentes.

El Presidente también ironizó con el recordado sketch de Alfredo Casero sobre el “flan”, para criticar lo que describió como “la demagogia sistemática de la política argentina”, y advirtió que “doblegar al statu quo nunca es fácil porque los procesos de cambio generan resistencia”.

Críticas a Schiaretti y guiños internos

En su paso por la provincia, Milei volvió a cuestionar al exgobernador Juan Schiaretti, hoy candidato de Provincias Unidas, al señalar que “habla de gastar más sin explicar cómo financiarlo, lo que implicaría subir el déficit en siete puntos del PBI”.

También destacó a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata a senadora, a quien definió como “una verdadera patriota” por haber llamado a votar a LLA en el balotaje de 2023. Además, volvió a tender puentes con el expresidente Mauricio Macri, en un claro intento de ampliar su base de apoyo de cara a octubre.

Agenda y campaña

Milei aseguró que, pese a la “volatilidad” económica actual, si su espacio logra imponerse en las legislativas comenzará “el camino hacia la Tierra Prometida”, con reformas laboral, tributaria y de desregulación.

La visita a Córdoba incluye además un acto previsto para las 18 horas en el Parque Sarmiento, en las escalinatas del Mirador del Coniferal, donde el libertario se mostrará junto a los candidatos cordobeses de La Libertad Avanza, encabezados por Gonzalo Roca y Laura Soldano, en un encuentro con marcado tono electoral.