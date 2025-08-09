Milei defendió su plan económico: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”

El presidente destacó la baja de la inflación y el superávit fiscal, advirtió sobre leyes “demagógicas” del Congreso y presentó un proyecto de Regla Fiscal con sanciones.

En un mensaje emitido este viernes en cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei afirmó que su gobierno asumió con el compromiso de terminar con la inflación y sentar las bases para un crecimiento sostenido. Según indicó, tras un año y medio de gestión la inflación interanual bajó del 300 % al 25 % y se redujeron la pobreza y la indigencia. Aseguró, además, que los salarios privados superan la inflación desde abril de 2024.

El mandatario advirtió que el camino “no será fácil” y cuestionó al Congreso por aprobar leyes que, a su entender, comprometen el equilibrio fiscal. Calculó que su impacto equivaldría al 2,5 % del PIB y lo comparó con “el gasto de una YPF por año” o “un endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares”. Calificó esas iniciativas como “engaño demagógico” y sostuvo: “Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien, incluso si el costo es que digan que soy cruel”.

Anuncios principales

Prohibición de emisión para financiar gasto público: el Tesoro no podrá recurrir a la emisión monetaria para cubrir el déficit. Proyecto de Regla Fiscal: se enviará al Congreso una ley que prohíba aprobar presupuestos con déficit y obligue a que todo gasto nuevo tenga su financiamiento especificado. Incluirá sanciones penales para quienes incumplan.

Milei fue categórico al señalar: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Defensa del modelo

El presidente reivindicó su plan económico basado en el orden fiscal, monetario y cambiario, rechazó “recetas mágicas” y afirmó que no se transará con el déficit ni la inflación. Cerró con un llamado a sostener el rumbo para lograr un crecimiento genuino, exhortando al Congreso a estar a la altura de lo que definió como “una tarea histórica”.