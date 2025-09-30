Milei defendió a Espert y habló de “chimentos de peluquería”

El Presidente minimizó la denuncia que vincula al diputado con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado. Acusó al kirchnerismo de montar “operaciones” electorales.

El presidente Javier Milei salió hoy en defensa de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, al calificar de “chimento de peluquería” la denuncia que lo vincula con el empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

En una entrevista con el canal A24, Milei sostuvo que se trata de “otra operación para ensuciar en tiempos de campaña” y señaló que resulta “sospechoso” que la acusación aparezca en pleno proceso electoral.

Al ser consultado sobre la causa judicial abierta en Estados Unidos contra Machado, el mandatario contestó: “Que avance la Justicia”, y recordó que en anteriores elecciones también surgieron denuncias similares contra candidatos como Enrique Olivera en 2007 o Francisco De Narváez en 2009.

“Es recurrente esta metodología. Es parte del socialismo del siglo 21, que tiene esta estrategia desarrollada desde hace 35 años, y como hoy la franquicia electoral de ese socialismo es el kirchnerismo, recurren a estas trampas. Son una banda de forajidos”, enfatizó el Presidente.

Con estas declaraciones, Milei cerró filas con Espert en medio de la polémica judicial y mediática que lo tiene en el centro de la escena.