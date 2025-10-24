Milei cerró la campaña nacional de LLA en Rosario: “El domingo va a cambiar en serio la Argentina”

El presidente encabezó el acto final de La Libertad Avanza frente al Monumento a la Bandera. Reivindicó su gestión, pidió respaldo en las urnas y apuntó contra la oposición y el narcotráfico.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves en Rosario el acto de cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA), a tres días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, y aseguró que “a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.

Ante una multitud reunida en el Monumento a la Bandera, el mandatario volvió a poner el foco en la disputa ideológica y la defensa de su plan económico. “O caminamos hacia las ideas de la libertad, o caminamos al comunismo castro-chavista. Por eso esta elección es tan importante”, enfatizó desde el escenario, acompañado por su hermana Karina Milei, la ministra Patricia Bullrich y los principales candidatos del espacio.

“Defender el camino recorrido”

Milei pidió a sus seguidores “no caer en la apatía” y votar “para defender todo el camino recorrido”. “Algunos dicen que las elecciones de medio término no importan, pero eso es lo que quieren hacerte creer los políticos de siempre. Vamos a dar vuelta las urnas”, arengó.

También destacó que su gobierno “atacó de raíz los problemas que hundieron a la Argentina en un 60% de pobreza” y reclamó un Congreso más sólido para profundizar “el equilibrio fiscal, la estabilidad financiera y la lucha contra el narcotráfico y la inflación”.

“Cuando nos tocó asumir, me comprometí a enfrentar los problemas de raíz, aunque fuera duro. Lo hice de espaldas al Congreso porque había que dar un cambio de 180 grados. Lo hicimos, y ahora necesitamos seguir”, afirmó.

Mensaje contra el narcotráfico y críticas a la oposición

Durante el acto, Milei alzó la mano de Bullrich y reivindicó su gestión en Santa Fe: “Esta ciudad estaba infectada de narcotraficantes hasta que llegó la ministra con el Plan Bandera y los sacamos a patadas”.

También apuntó contra la candidata santafesina de Fuerza Patria, Caren Tepp, a quien acusó de “usurpar tierras” y de “no querer una Argentina potencia”. “Nosotros queremos una Argentina grande y próspera, porque solo un país fuerte puede generar bienestar”, remarcó.

En otro tramo, el presidente recordó su triunfo en 2023 y advirtió: “La casta se resiste, pero de nuestro lado están los argentinos de bien, y les vamos a ganar en las urnas”.

Presencias y cierre

Del acto participaron funcionarios nacionales y postulantes de distintas provincias, entre ellos Virginia Gallardo (Corrientes), Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos) y Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado por Santa Fe, a quien Milei le pidió expresamente el voto.

El presidente concluyó su discurso con un llamado a la participación: “Necesito que nos acompañen en las urnas. Si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. No desperdicien esta oportunidad”.