Milei cerró la campaña de LLA en Moreno con críticas a Kicillof, defensa de Karina y un “empate técnico” en la Provincia

En el Club Villa Ángela de Moreno, Javier Milei cerró la campaña bonaerense de La Libertad Avanza. Habló de “empate técnico” rumbo al domingo, defendió a Karina Milei frente a “operetas e injurias” y cargó contra la gestión de Axel Kicillof; afuera se registraron incidentes y un fuerte operativo de seguridad.

Con un acto realizado en el Club Villa Ángela, barrio Villa Trujui de Moreno, Javier Milei encabezó el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza este miércoles por la noche. En su mensaje, planteó que en la Provincia de Buenos Aires existe un “empate técnico” de cara a las elecciones del domingo y llamó a su electorado a concurrir masivamente a votar.

El Presidente apuntó contra Axel Kicillof y cuestionó la administración provincial en materia de seguridad y gestión. También dedicó un tramo a la situación de Karina Milei: la presentó como blanco de “operetas e injurias” y reivindicó su rol dentro del espacio, en medio de la polémica pública por la difusión de audios.

El acto transcurrió bajo un fuerte operativo de seguridad. En el exterior se registraron incidentes entre grupos enfrentados; al finalizar, se reportaron pedradas contra un vehículo de la comitiva, sin heridos.

La agenda discursiva de Milei incluyó, además, definiciones duras sobre el clima político: acusó a sectores opositores de estar dispuestos a “cargar con vidas humanas” y llamó a “poner fin a la tiranía del kirchnerismo” mediante el voto.