Milei celebró que La Libertad Avanza se convierta en primera minoría en la Cámara de Diputados

El oficialismo pasará a ser la primera minoría desde el 10 de diciembre, tras la salida de legisladores de Unión por la Patria y la incorporación del diputado Francisco Morchio al bloque de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei celebró este martes el reacomodamiento de fuerzas en la Cámara de Diputados, que dejará a La Libertad Avanza (LLA) como primera minoría legislativa a partir del 10 de diciembre, cuando se renueve parcialmente el Congreso.

“Primer(a) minoría confirmado. VLLC! Fin”, escribió Milei en su cuenta de X, al replicar un mensaje del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, donde formalizó la llegada del diputado Francisco Morchio, proveniente del PRO.

Bornoroni le dio la bienvenida pública al legislador con un mensaje en redes: “Bienvenido @Franmorchio al bloque de La Libertad Avanza. Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene fortalecen aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad”, publicó, arrobando al Presidente, a Martín Menem y a la cuenta institucional del bloque.

El jefe de la bancada libertaria agregó que, con ese movimiento, LLA alcanza la condición de primera minoría y queda en mejores condiciones para “impulsar con fuerza las ideas de la libertad, dejando atrás el populismo kirchnerista que tanto daño le ha hecho a nuestro país”.

Cómo quedó el nuevo mapa en Diputados

Hasta esta semana, Unión por la Patria (UxP) se mantenía como la bancada más numerosa, con 96 diputados nacionales. Sin embargo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, impulsó la conformación de un nuevo bloque propio, Elijo Catamarca, al que se incorporaron tres legisladores que hasta ahora integraban UxP.

Con esa salida, el interbloque peronista quedó reducido a 93 bancas.

En paralelo, La Libertad Avanza, que contaba con 94 diputados, sumó ahora una banca más con el ingreso de Francisco Morchio, lo que le permite quedar por encima de UxP y presentarse como primera minoría en la Cámara baja.

Este reordenamiento se hará visible este miércoles, cuando juren los 127 diputados electos en la sesión preparatoria y se formalice la nueva composición del cuerpo. A partir de allí, el oficialismo buscará capitalizar el nuevo equilibrio interno para negociar presidencias de comisiones y poner en agenda sus próximos proyectos legislativos.