Milei acusó al kirchnerismo de querer atentar contra su vida en plena campaña

En una entrevista con Louis Sarkozy, el presidente afirmó que la oposición busca frenar su plan económico “a cualquier costo” y denunció amenazas en la previa de su acto en Moreno.

El presidente Javier Milei lanzó una grave acusación contra el kirchnerismo al señalar que, entre las estrategias para desestabilizar a su gobierno, se contempla la posibilidad de atentar contra su vida.

Las declaraciones se dieron en una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, y fueron publicadas horas antes de su acto de cierre de campaña en Moreno, rodeado de un fuerte operativo de seguridad.

“A todo o nada”

Consultado sobre la conflictividad política, Milei aseguró que la oposición “busca destruir el plan económico, generar manifestaciones violentas o intentar matarme”. Además, definió la actitud del kirchnerismo como la “estrategia de Hernán Cortés, la de quemar las naves: es a todo o nada”, y acusó a sus adversarios de “inventar mentiras para desprestigiarme”.

En la misma línea, rechazó la posibilidad de negociar con la izquierda. “No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno, y cuando son gobierno, destruyen el país”, sostuvo, calificando a los referentes del socialismo del siglo XXI como “psicópatas”.

Defensa de su hermana

El mandatario también aprovechó para defender a su hermana Karina Milei, cuestionada en medio del escándalo por audios filtrados. “Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal”, afirmó.

Seguridad en campaña

La entrevista se difundió en paralelo a las alertas por amenazas ligadas al acto de Moreno. Un dirigente kirchnerista había advertido: “Mejor que no venga, no va a ser una piedra”, frase que fue interpretada como una amenaza hacia la integridad del presidente.