MID rompe con el PRO en Diputados y lanza un interbloque junto a ex libertarios

La nueva bancada, bautizada Desarrollo y Coherencia, estará presidida por Oscar Zago y contará con seis integrantes. La decisión refleja las tensiones internas en la Cámara de Diputados tras los últimos vetos del Gobierno.

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) decidió este lunes dar un paso político propio y romper la sociedad parlamentaria que mantenía con el PRO. La fuerza liderada por Oscar Zago se unió a los exlibertarios de Coherencia para conformar un nuevo interbloque, al que bautizaron Desarrollo y Coherencia.

La flamante bancada estará integrada por seis diputados: los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone, junto a los ex La Libertad Avanza Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Marcela Pagano.

El comunicado enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirma que Zago —quien en los primeros meses de la gestión Milei presidió el bloque oficialista— será el nuevo titular del interbloque.

Motivos de la ruptura

La decisión del MID se aceleró luego de las diferencias con el PRO en torno a la relación con el oficialismo libertario. Mientras la bancada que conduce Cristian Ritondo acompañó mayoritariamente al Gobierno en votaciones sensibles, como los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica del Garrahan y a la de Financiamiento Universitario, los desarrollistas se diferenciaron votando en contra.

Con esta reconfiguración, en la Cámara baja quedan en pie dos interbloques de peso: La Libertad Avanza, con 44 miembros, y el recientemente creado Desarrollo y Coherencia.

Un Congreso fragmentado

Actualmente, Diputados funciona con un esquema sumamente disperso: 17 bloques y 7 monobloques. La primera minoría sigue siendo Unión por la Patria, con 98 legisladores, seguida por La Libertad Avanza, con 37. La fragmentación complica la gobernabilidad y obliga a negociaciones permanentes.

Los interbloques que habían intentado coordinar sectores de izquierda y peronismo, así como el que unía al PRO con el MID, ya quedaron desarmados, reflejando la volatilidad del tablero político.