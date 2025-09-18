Messi renueva con Inter Miami y cobrará hasta 60 millones de dólares anuales

El capitán argentino firmará en los próximos días un nuevo contrato que lo vinculará por varias temporadas y lo mantendrá enfocado en el Mundial 2026.

Lionel Messi acordó su continuidad en Inter Miami con un nuevo contrato que se oficializará en los próximos días y que contempla un salario anual estimado entre 50 y 60 millones de dólares, según confirmó el propietario del club, Jorge Más.

El nuevo vínculo, que reemplazará al que vencía a fin de temporada, está alineado con la cuenta regresiva hacia la inauguración del Miami Freedom Park Stadium, prevista dentro de seis meses. Además, refuerza el proyecto personal de Messi de llegar en plena vigencia al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con la Selección argentina.

Desde su llegada en julio de 2023, el astro argentino provocó un salto exponencial en el valor del club, que pasó de proyectar ingresos anuales de 50-60 millones de dólares en 2022 a cerca de 300 millones en 2025. Su primer contrato, valuado en 130-150 millones, incluía salario y la posibilidad de adquirir acciones del club.

En lo deportivo, Messi atraviesa una gran temporada con 20 goles y 11 asistencias en 21 partidos de la MLS, y 28 tantos y 13 asistencias sumando todas las competencias. En 2024 fue elegido MVP tras liderar al equipo a un rendimiento histórico.

La renovación consolida el fenómeno comercial y deportivo que generó su desembarco.