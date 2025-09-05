Messi brilló en su última Eliminatoria en Argentina: triunfo 3-0 sobre Venezuela

En la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, Argentina venció 3-0 a Venezuela este jueves en el Estadio Monumental; Lionel Messi anotó dos goles en lo que fue su último partido oficial en la Argentina en esta competencia.

La Selección argentina se impuso por 3-0 ante Venezuela en el Estadio Monumental en un partido con fuerte carga emotiva: Lionel Messi convirtió dos goles y fue el gran protagonista de la noche, en la que la afición le tributó una ovación sostenida. Argentina dominó el trámite y cerró la rueda de Eliminatorias con una actuación festiva en casa.

El otro tanto del local lo marcó Lautaro Martínez, quien ingresó desde el banco y definió con un cabezazo para el 2-0, ya en la segunda mitad; más tarde Messi amplió la ventaja con un tanto que selló la victoria. El cuerpo técnico confirmó que la alineación y los cambios tuvieron como objetivo regalarle a Messi una noche acorde a su trayectoria.

El cotejo se jugó ante una multitud en el Monumental: la organización reportó una asistencia cercana a 76.490 espectadores, en una jornada que tuvo además un operativo especial de seguridad y logística para atender la gran convocatoria. Argentina llega así al cierre de la fase de local con una victoria que coronó la despedida doméstica del capitán.

Aunque la Selección ya había asegurado su lugar en el Mundial 2026, la noche tuvo más valor simbólico que competitivo; Messi, visiblemente emocionado, habló con la prensa al final del partido y dejó entrever que evaluará su futuro tras el próximo ciclo, sin cerrar la puerta a decisiones personales sobre su continuidad. La repercusión fue inmediata en redes y medios internacionales.