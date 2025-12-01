Menos ventas y más deuda: el informe del Centro de Almaceneros que expone la crisis del consumo en Córdoba

Según el Instituto de Estadísticas del Centro de Almaceneros de Córdoba, la inflación de noviembre fue del 2,4%, pero el mayor impacto se sintió en alimentos y bebidas. Más de la mitad de los hogares no llega a cubrir la Canasta Básica Alimentaria y crece el recurso al endeudamiento para sostener la mesa diaria.

El Centro de Almaceneros de Córdoba difundió su informe mensual y volvió a encender las alarmas sobre la situación social y económica en la provincia. De acuerdo a la medición de noviembre, la inflación se ubicó en 2,4%, aunque el dato que más preocupa es la presión sobre el rubro “Alimentos y bebidas”, que volvió a liderar los aumentos.

El relevamiento del Instituto de Estadísticas de la entidad detalla que el 58,3% de los hogares cordobeses no logró reunir los ingresos necesarios para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria, es decir, el nivel mínimo de consumo para no caer en la indigencia.

Dentro del segmento alimentario, los productos de carne vacuna registraron un incremento cercano al 10% mensual, mientras que en frutas y verduras la suba rondó el 6%. En paralelo, el informe marca el impacto de otros ajustes clave del mes, como el nuevo valor del boleto de transporte urbano y los aumentos en las tarifas de electricidad y agua potable.

Desde el Centro de Almaceneros advirtieron que estos aumentos se dan en un contexto de “consumo deprimido y actividad comercial en retroceso”, lo que agrava el escenario para los pequeños y medianos comercios de barrio.

La caída en las ventas también quedó reflejada en los números: en la comparación interanual, las ventas minoristas de los locales relevados disminuyeron un 9,2% en noviembre en términos de volumen. Si se observa el acumulado de los últimos doce meses, la retracción trepa a casi 22%, lo que confirma una tendencia sostenida de enfriamiento del consumo.

El informe subraya además el creciente peso de la ayuda estatal y del crédito informal o financiero para sostener la alimentación básica. Entre las familias que lograron alcanzar el valor de la Canasta Básica Alimentaria, el 72% necesitó algún tipo de asistencia estatal para llegar a fin de mes.

A la vez, casi nueve de cada diez hogares debieron recurrir a algún mecanismo de financiación —tarjeta, fiado o créditos de distinto tipo— para poder comprar alimentos, un dato que el Centro de Almaceneros interpreta como una señal clara de deterioro del poder adquisitivo y de mayor vulnerabilidad económica.

En conjunto, las cifras del penúltimo mes del año muestran un cuadro de inflación moderada en términos generales, pero con fuertes tensiones sobre el bolsillo cotidiano: suben los alimentos, cae el consumo en los comercios y cada vez más familias necesitan endeudarse o recibir ayuda para garantizar algo tan básico como comer todos los días.