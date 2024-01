Menem pidió “acelerar” tratamiento de la ley “Bases” porque “no hay plata”

Fuente: Télam

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (LLA), aseguró hoy que “no hay plata y no hay tiempo” en el contexto del debate sobre el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, y le reclamó a los legisladores “acelerar el curso de acción para dictaminar lo antes posible y darle al presidente Javier Milei” las herramientas “que necesita” para gobernar.

“No hay plata y no hay tiempo así que la idea es acelerar el trámite para dictaminar lo antes posible. Tenemos que darle al Presidente la ley que necesita. Si se tiene que trabajar sábado y domingo, no hay problema. Es enero y están todos (legisladores) acá. Ese no es un dato menor”, afirmó Menem esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

El legislador valoró que “el radicalismo ha colaborado incansablemente, el PRO ni hablar” y también destacó la predisposición de la bancada de Hacemos Coalición Federal, el sector que conduce el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

Menem añadió que su balance sobre el tratamiento de la norma en comisiones es hasta el momento “muy positivo” y recordó que asistieron a los debates de comisión “cuatro ministros y se respondieron más de 300 preguntas a lo largo de tres días intensos de trabajo”

“Fue un trabajo bastante productivo y todos se sacaron las dudas que tenían. A futuro, para los próximos días se acordó que cada bloque pueda traer cámaras empresarias, ONG, organizaciones, empresas o personas que quieran aportar algo. Eso se realizará a partir del lunes. Luego empezaremos a trabajar en el dictamen para tener todo listo lo más rápido posible”, insistió.

El diputado añadió que “Argentina necesita la ley” y que “hay que seducir al capital en vez de combatirlo”.

Consultado sobre si alguna vez entonó la marcha peronista -que en una de sus frases lanza esta premisa-, Menem respondió que no tenía “pertenencia política” aunque “venía de raíz justicialista”, en una familia que dio legisladores, como su padre Eduardo y su hermano Adrián, y un presidente, su tío Carlos Saul Menem.

“Combatir el capital me parece la estupidez más grande del mundo porque es algo que tiene que estar para asegurar las inversiones. ¿Quién quiere seguir con este modelo de pobreza?. El modelo kirchnerista es sostenido por quienes gobernaron durante años y ahora critican cuando Javier (Milei) lleva un mes de gestión. Quieren tratar de trabar las leyes que son las herramientas que necesita toda la Argentina para salir adelante. Las personas que se oponen a la ley (de ‘Bases’) no están a favor de los argentinos de bien. No representan a la mayoría”, puntualizó Menem.