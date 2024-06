Máximo Kirchner: “Nadie que se precie de peronista o que quiera  a su país puede dejar que el RIGI pase por el Senado”

Fuente: Noticias Argentinas

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó el acto de cierre del Tercer Plenario de Pensamiento Nacional y Popular, donde destacó las consecuencias negativas que tendría la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contemplado en la Ley Bases y evaluó que “nadie que se precie de peronista o que quiera a su país puede dejar que pase por el Senado”.

El encuentro reunió más de 700 personas en el aula magna de la Universidad Nacional de Lanús y contó con 35 oradores. Durante la jornada se debatió en torno al documento titulado “Patria sí”.

Para Kirchner, la Ley Bases con el RIGI como está es invotable. “Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país, puede dejar que ese RIGI pase en el Senado”, expuso el dirigente político.

“Respecto de quienes creen que estamos en contra de las inversiones les pido que no nos corran más con eso. Les hablé de Cerro Vanguardia en Santa Cruz, que empezó cuando Néstor era gobernador”, dijo.

Y apuntó: “Podemos hablar de Chevron mientras Cristina fue presidenta. O la cantidad de industrias y pymes que se generaron en nuestro país desde el 2003 al 2015. ¿Y no quieren hablar de propiedad privada? Si hubo un gobierno que generó propiedad privada en materia industrial, productiva y también en materia de casas para la gente fueron los que llevamos adelante entre el 2003 y el 2015”.

“Esta es la disputa. Esta es la discusión que tenemos por delante. Un Estado que quiere ser destruido por quien lo comanda, que al mismo tiempo quiere permitir que el extractivismo avance en Argentina y nadie lo controle. Es urgente porque cuando queramos revertir estas situaciones vamos a tener que ir al Ciadi y nos van a romper al medio”, agregó.

Los acuerdos en el Congreso

Respecto de los acuerdos obtenidos en relación a la fórmula previsional y la amenaza de veto presidencial con posteriores críticas a su persona Kirchner minimizó la importancia de la mención y consideró que no se está haciendo otra cosa que lo que ya en el documento del 14 de febrero de este año propuso Cristina Fernández de Kirchner.

“El documento que hace Cristina en febrero de este año habla de que es momento de explorar acuerdos parlamentarios. ¿Y qué fuimos a hacer? Explorar acuerdos parlamentarios”, señaló.

En este punto agregó que gracias al trabajo en Diputados se logró una ley mejor para los jubilados y jubiladas que son quienes más están sufriendo los ajustes del Gobierno Nacional. “Sacamos el FGS, que lo querían rematar y ponerlo para pagar los juicios del Estado, las jubilaciones mal liquidadas”.

Por último, llamó a defender a la provincia de Buenos Aires: “porque es el objeto de deseo, el último bastión electoral del peronismo”.

De cara al futuro, Kirchner destacó que “el campo nacional y popular debe construir de manera colectiva un proyecto que contenga a todos y todas porque no sobra nadie” y aseveró: “¿Todavía se están preguntando sobre qué tenemos que hacer los próximos cuatro años? Militar, construir, alejarnos de las frases hechas. Hay que dar un debate serio”.

Otras voces

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, participó del encuentro y afirmó que “debemos exigir el aumento presupuestario para políticas de investigación, de extensión, para infraestructura y cuestiones edilicias”.

“Queda pendiente la aprobación de algunas universidades nacionales que merecen ese reconocimiento. Este encuentro tiene que ver con eso, una cultura nacional y popular”, dijo y aseguró que “hay una emergencia nacional porque quieren destruir nuestro Estado”.

Sostuvo que “hay una responsabilidad de quienes nos representan para que la Ley de Bases no salga y para eso tenemos que volver a las calles, tenemos que recuperar las calles”.

“Tenemos que salir más que nunca a pelear contra el hambre, a defender la soberanía y que este país no tiene que ser una colonia. Debemos defender nuestros derechos”, cerró.

El rector local, Daniel Bozzani, afirmó: “Nuestra universidad es una referencia en el pensamiento nacional, así que estamos más que conmovidos por esta participación y decirles que abrimos la universidad porque la universidad tracciona el pensamiento crítico y las nuevas ideas que hoy son urgentes”.

A su turno, la cantante Liliana Herrero, advirtió que “esto es una rifa, se está vendiendo todo”, en relación a la gestión libertario. “¿Hemos cometido errores? Si, y toda la política lo ha hecho. Pero nosotros tenemos la capacidad de modificar eso. De pensar un Estado colectivo y comunitario”, completó.

Por su parte, la cantautora Teresa Parodi, consideró: “El peronismo es un motor que siempre está en marcha. Seguimos escribiendo la historia. Tenemos todo, tenemos sueños, tenemos pasión, certeza, convicciones, tenemos conductora”.

“Estar acá es sentirnos realmente unidos en un proyecto común, en un proyecto de liberación por el cual vamos a superar estos momentos de destrucción. No estamos muertos, no nos han vencido, nos volveremos a juntar a tomar nuestras banderas, es el momento como nunca de luchar”, arengó el teólogo Rubén Dri.

Para el periodista Victor Hugo Morales, es “necesario recordar aquello que dijo Horacio Gonzalez: sin un nosotros no hay nada. Nos necesitamos abrazados codo a codo en la ocupación del espacio público para decir que de ninguna manera queremos ser una colonia”.

También dijo presente la Madre de Plaza de Mayo Carmen Arias, quien caracterizó al gobierno de Milei como “negacionista y entreguista”, aunque advirtió que “no podrá destruir lo que con tanto esfuerzo se ha consolidado entre todos y todas”.

“El peronismo y el kirchnerismo representan la capacidad del campo nacional y popular de crear un manual de desarrollo con equidad, trabajo digno, libertad y justicia social. No como teoría, sino como un ejercicio concreto a través de la militancia y el ejercicio del gobierno”, reflexionó Diego Hurtado, físico y especialista en historia de la ciencia y la tecnología.

En tanto, Atilio Borón planteó; “Cómo nos vamos a organizar y salir a buscar a esa gente que no está en la esfera del peronismo pero está acompañando”. El sociólogo también convocó a “hablarle a los jóvenes, a los aquellos chicos” que no tienen las vivencias de “nuestra generación”.

“Este encuentro es en sí mismo un hecho de insubordinación política. Necesitamos transitar un pensamiento autónomo. Eso nos va a dar lo que necesitamos para dar una gran pelea. Para eso, tenemos conducción: Cristina, no tengo ninguna duda”, planteó el conductor radial Roberto Caballero al tomar el micrófono.

“La juventud no es el futuro, la juventud es el presente. La juventud no está derechizada, la juventud está presente y está organizada. Si Javier Milei paraliza el presupuesto educativo, los estudiantes secundarios y universitarios vamos a paralizar el país”, remarcó el estudiante secundario Carlos Attías. “La juventud no está derechizada, la juventud está presente y está organizada”, agregó.

El filósofo Ricardo Forster, “agradeció la realización de nuevo plenario” y llamó a “no sacralizar la experiencia de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina sino volverlas vitales, aunque eso signifique enfrentar” los propios límites de la propia organización política.” Todavía el gobierno del infame de Milei no ha logrado llevar adelante la transformación estructural y la captura de almas que el menemismo género en el interior de la sociedad argentina”, recalcó.

“No hay lugar para la improvisación, sí a la creatividad. Hay un discurso estructurado que sostiene el poder. Por eso es tan importante apelar a la memoria del buen vivir que construyeron Néstor y Cristina y que está en los corazones del pueblo”, resaltó Alejandra Gils Carbó.

Según el concejal Nicolás Vilela, “el pensamiento nacional y popular es más importante que nunca y, especialmente, en un momento donde pareciera haber cierto aire anti-intelectual o de considerar que la reflexión y la palabra pública no tienen prestigio”. En sentido, habló de la “importancia de encontrar lugares de construcción de verdades relativas, de síntesis, que permitan volver a fundar un proyecto político en la palabra, en la idea, en la doctrina y no en el número, no en el cálculo, no en la rentabilidad, ya que no es cuestión solo de volver a representar, sino también pensar e imaginar cosas que no están en la agenda pública de todos los días”.

Además estuvieron presente el intendente local, Julian Álvarez,Pedro Saborido, Javier Balza, Rocco Carbone, Natalí Incaminato (La Inca), Roberto Salvarezza, Delfina Rossi, Cynthia García, Artemio López, Florencia Saintout, Marina Glezer, Carlos Barragán, Liliana Mazure, Américo Cristófalo, Diega Belcol, Carlos Rozanski, Marita Soto, Araceli Bellotta, Luis Bruschtein, Amado Boudou, Marcelo Figueras, Valentina Castro, Daniel Rosso, Cynthia Ottaviano.