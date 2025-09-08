Max Verstappen arrasó en Monza y Colapinto terminó 17°

Max Verstappen dominó con autoridad el Gran Premio de Italia y estableció un nuevo récord en la historia de la Fórmula 1; Franco Colapinto terminó en el puesto 17.

En el Gran Premio de Italia disputado este domingo en el Autódromo de Monza, Max Verstappen se llevó la victoria desde la pole position y lideró de punta a punta. El piloto neerlandés cruzó la bandera a cuadros con más de 19 segundos de ventaja sobre Lando Norris y marcó un registro histórico: la carrera más rápida en la historia de la Fórmula 1, con un tiempo total de 1h 13m 24s y una velocidad promedio sin precedentes.

El podio se completó con Norris en segundo lugar y Oscar Piastri en tercero, luego de que McLaren protagonizara un momento de polémica al ordenar al australiano devolver la posición a su compañero tras un error en boxes. Detrás de ellos llegaron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton, quien remontó desde la décima posición.

Franco Colapinto terminó en el puesto 17, una vuelta por detrás del líder. Aunque no sumó puntos, completó la carrera sin contratiempos y continúa acumulando experiencia valiosa en la categoría.

El público en Monza vibró con la velocidad récord de Verstappen. La organización celebró un fin de semana perfecto, con clima ideal y más de 300 mil espectadores a lo largo del evento, consolidando al Gran Premio de Italia como una de las citas más convocantes del calendario.