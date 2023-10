Massa reiteró que su gobierno será de unidad nacional y llamó a “votar con la bandera”

Fuente: Télam

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró hoy que “el 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a ir a votar con la bandera” nacional y reiteró que su Gobierno será “de unidad, con radicales, socialistas y sectores empresarios y del trabajo” y que “un montón de ministros” actuales “no van a estar” en su administración.

“Yo hablo de un Gobierno de unidad nacional convocando a radicales, socialistas y sectores empresarios y del trabajo”, afirmó Massa en un programa especial de Mirtha Legrand, y aseveró que “a la urna no hay que ir con odio o bronca, sino con esperanza”.

El ministro de Economía participó del programa de Legrand Eltrece junto a su esposa y titular de Aysa, Malena Galmarini; la actriz, vedette y conductora Moria Casán -pareja de su suegro, Fernando “Pato” Galmarini-, y la periodista María Julia Oliván.

En la cena Massa aseguró que su proyecto de Gobierno se basa en “los valores de producción, trabajo y educación”.

Sobre el resultado de las primarias PASO, consideró que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “es el emergente del enojo y la frustración de gente que incluso nos votó a nosotros, por eso le pido disculpas por los errores de (Matías) Kulfas y (Martín) Guzmán”, exministros de Producción y de Economía, respectivamente.

“Yo creo que a la urna no hay que ir con odio hay que ir con esperanza. Yo apelo que la esperanza sea el motor”, insistió, y confió en que “el 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a ir a votar con la bandera” nacional, en alusión a los colores celeste y blanco, coincidentes con los de la boleta de UxP.

También indicó que se quedó con “un sabor amargo” sobre sus rivales en el último debate presidencial -el pasado 8 de octubre- “porque no escuché ninguna propuesta del resto y me pareció que la gente esperaba más propuestas”.

“En el debate no me dieron mucha bolilla de bajar la inseguridad planteando una agencia como el FBI y hasta me hicieron memes, por eso pero pienso que con ese criterio nos quedamos a mitad de camino”, aseguró, y explicó que “plantee el armado de la agencia y que esté en Rosario por ser epicentro de las bandas criminales de narcotráfico”.

Consultado sobre las denuncias contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde -quien debió dimitir después de descubrirse un viaje suyo a Marbella (España) junto a la modelo Sofía Clérici-, Massa reiteró que apenas conoció los hechos “pedí la renuncia a su candidatura”, porque “si (como políticos) nosotros representamos a la sociedad en su conjunto tenemos que ser cuidadosos en acciones y palabras”.

Insistió en que los candidatos “no somos todos lo mismo porque yo pedí la renuncia (de Insaurralde) en 48 horas mientras que (la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich no pidió nunca la de (Gerardo) Milman”, quien está implicado en la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y fue Secretario de Gestión Federal de Seguridad de la Nación cuando la dirigente fue ministra de Seguridad.

“Tampoco Milei le pidió la renuncia al que promovió las ideas del genocidio como ideas para la educación”, apuntó en alusión a Martin Krause -eventual secretario de Educación de resultar electo el libertario-, quien dijo que si los miembros de “la Gestapo hubieran sido argentinos (…) en vez de matar 6 millones de judíos, hubieran sido menos. Porque hubiera habido coimas, ineficiencias, se hubieran quedado dormidos…”.

Promediando la cena, y con numerosas intervenciones de Moria Casán, varias de ellas con el sesgo divertido y descontracturado de la diva, que llamó permanentemente a apoyar al candidato oficialista, Massa afirmó que “no entiendo a aquellos que plantean que somos un país de mierda o fracasado, y la verdad es que somos un gran país”.

Ante la consulta sobre algún nombre de su eventual gabinete consideró que “no me gusta manosear nombres porque a ustedes los periodistas les gusta los titulitos y después nos desprestigian”. Y señaló que recién se irían conociendo después de las elecciones.

Sin embargo, reiteró que “hay un montón de ministros de este Gobierno que conmigo no van a estar” y reconoció que el economista Roberto Lavagna “va a ser muy importante desde el 10 de diciembre” si accede a la Presidencia.

Sobre el final del programa Massa agradeció a las “mujeres de la mesa que son madres” en su día y se comprometió con la conductora que después del 10 de diciembre “voy a venir como Presidente a su programa Mirtha, nunca dejé de venir”.

Antes, por C5N, Massa afirmó que hay que “esclarecerle al laburante” que la coalición oficialista es la “única que defiende la eliminación del Impuesto a las Ganancias” y anunció que va a impulsar que el programa “PreViaje” sea una “política permanente”, establecida por ley.

Dijo que “la última semana (antes de las elecciones) será importante y vamos a esclarecerle al laburante que somos la única fuerza que defiende la eliminación definitiva del Impuesto a las Ganancias”.

A la vez, confirmó que “vamos a presentar una ley que deja al PreViaje como política permanente, porque escuché en la campaña que hay fuerzas políticas que quieren eliminarlo. Así como también dejar por Ley la devolución del IVA”, que tiene sanción de Diputados y debe aprobar el Senado.

Massa destacó el rol de las políticas públicas y remarcó que la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) permite vender “gas al mundo” .

A la vez, comentó que es necesario generar un programa que “privilegie el desarrollo argentino y que no sea inflacionario”.

Luego criticó a Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) y remarcó que “hay quienes dicen ideas de campaña de manera alocada solo para simpatizar a un grupo, pero no tienen la mirada estratégica de país puesta sobre la mesa”.

También reiteró su propuesta de Gobierno de “unidad nacional” con sectores que conforman incluso JxC, así como también de la economía popular y los ámbitos empresarial y agropecuario.

“Una de las críticas (que recibe) es que hablo con todos los sectores, pero eso es mi fortaleza, porque el 10 de diciembre me voy a sentar con distintos sectores para construir un Gobierno de unidad nacional. No hay que sorprenderse que haya sectores del PRO, el progresismo, sectores de la economía popular y del campo. Creo que a la Argentina la construimos entre todos”, enfatizó.

Sobre la corrida financiera de los últimos días dijo que “hubo delincuentes que montaron una operación económica para ganar plata a costa del ahorro de la gente y lo tienen que pagar con cárcel, y esta semana vamos a seguir impulsando las investigaciones”.

En ese aspecto reiteró que “ellos me conocen y yo los conozco, y yo voy a defender el ahorro de la gente, esperamos que nadie quiera lastimar el ahorro de los argentinos haciendo trampa, porque aunque me cueste la elección voy a ir a buscarlos para meterlos presos aunque me cueste la elección”.