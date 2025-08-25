Martín Menem defendió a Karina y “Lule” y negó las coimas: “Pongo las manos en el fuego”

Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que confía plenamente en Karina Milei y en Eduardo “Lule” Menem. Dijo que no puede asegurar la autenticidad técnica de los audios del caso ANDIS, pero remarcó que su contenido “es falso” y lo enmarcó en una operación política en plena campaña.

Martín Menem salió a responder por primera vez el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Pongo las manos en el fuego por Karina y por Lule”, afirmó, al tiempo que sostuvo: “No puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, pero el contenido es absolutamente falso”.

El titular de Diputados desligó a ambos funcionarios de cualquier intervención en contrataciones de la ANDIS y planteó que el tema aparece “en un calendario electoral signado por maniobras políticas”. También volvió sobre el discurso oficialista de “jubilar a la vieja política”, al presentar el caso como un intento de desgaste contra el Gobierno.

Las declaraciones se producen tras la difusión de grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, que mencionan a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En paralelo, la causa judicial avanza con medidas de prueba y el oficialismo niega de plano la existencia de un esquema de retornos.