Mar del Plata empezará a multar con hasta 500 mil pesos a quienes fumen fuera de las zonas habilitadas en la playa

Desde diciembre, el municipio de General Pueyrredón deberá aplicar multas de hasta $508.992 a quienes fumen fuera de las áreas autorizadas en los balnearios privados y concesionados de Mar del Plata, en el marco de la ordenanza 25.845 sancionada en 2022, que busca ampliar las playas libres de humo y reducir la contaminación por colillas.

A partir de diciembre, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano 2025/2026, Mar del Plata deberá comenzar a sancionar a quienes fumen fuera de las zonas habilitadas en la costa, tal como establece la Ordenanza 25.845, aprobada en 2022 por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón. La norma forma parte de una política local de “playas libres de humo” que busca cuidar la salud de los visitantes y disminuir el impacto ambiental de las colillas en la arena y el mar.

La regulación amplía una ordenanza previa de 2010 (N.º 20.104), que ya prohibía fumar en muchos espacios públicos y comerciales, e incorpora de manera específica al frente costero marplatense. En su letra, establece un período de adaptación de tres temporadas y dispone que, a partir del tercer año de vigencia —la temporada 2025/2026—, comiencen los controles con sanciones económicas para quienes no respeten las áreas libres de humo.

Dónde no se podrá fumar y quiénes quedan alcanzados

La prohibición alcanza a los balnearios privados y concesionados, las Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio, el complejo Punta Mogotes y otras concesiones de jurisdicción provincial a lo largo de la costa. En todos esos espacios, los concesionarios están obligados a delimitar sectores libres de humo, señalar con cartelería visible las áreas donde está permitido fumar e instalar recipientes específicos para la disposición de colillas.

En la práctica, no se podrá fumar en las áreas comunes de los balnearios —como pasillos, piletas, sectores de carpas, decks y accesos a la playa— y el consumo de tabaco quedará restringido exclusivamente a zonas puntuales, claramente señalizadas, dentro de cada concesión. La idea oficial es ir avanzando progresivamente hacia playas con cada vez menos sectores para fumadores, priorizando los espacios libres de humo sobre la arena.

La ordenanza también faculta al Departamento Ejecutivo a extender la prohibición a las playas públicas que hoy no están concesionadas. Esa decisión, sin embargo, todavía no fue oficializada, por lo que la aplicación concreta a todo el frente costero se mantiene, por ahora, como no confirmada.

De cuánto serán las multas por fumar en la playa

El esquema de sanciones está atado al salario básico municipal. La Ordenanza 25.845 fija multas de entre el 0,15 % y el 1,5 % del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales, según el tipo de infracción y la reincidencia. Con la referencia de septiembre —cuando ese salario fue de $339.328,21—, las penalidades por fumar fuera de las zonas permitidas se ubicarían entre $50.899 y $508.992.

Los montos se actualizan de manera automática con cada modificación del salario mínimo municipal, por lo que el valor real de las multas se moverá junto con las paritarias del sector público local. Las sanciones podrán aplicarse tanto a residentes como a turistas, aunque el municipio todavía no detalló públicamente cómo se instrumentará el sistema de control ni quiénes labrarán las actas en la arena; esos aspectos operativos siguen, por ahora, no confirmados.

Salud pública y ambiente, en el centro del debate

El objetivo declarado de la normativa es doble. Por un lado, reducir la exposición involuntaria al humo de tabaco en espacios recreativos muy concurridos, especialmente en niñas, niños y personas con enfermedades respiratorias. Por otro, atacar un problema de contaminación visible: las colillas de cigarrillos son uno de los residuos más abundantes en las playas bonaerenses y pueden tardar hasta 18 meses en degradarse, liberando sustancias tóxicas al agua y al suelo.

Un estudio realizado en 2015 por investigadores del Conicet contabilizó 4.322 colillas en las playas de Mar del Plata y otras 800 en Villa Gesell en apenas cinco días de relevamiento. Según ese trabajo, una sola colilla puede contaminar hasta 1.000 litros de agua, además de incorporar metales pesados y compuestos químicos al ambiente costero. Ese diagnóstico fue uno de los argumentos técnicos que se incorporaron al debate local sobre las playas libres de humo.

De cara a la temporada, el desafío para el municipio y los concesionarios será combinar campañas de información y concientización con el cumplimiento efectivo de la ordenanza, en un contexto donde el hábito de fumar en la arena todavía convive con la demanda de espacios más limpios y saludables por parte de residentes y turistas.