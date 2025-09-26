Manuel Calvo recibió al embajador de Panamá en Argentina

El ministro de Gobierno de Córdoba mantuvo un encuentro con Juan Luis Correa Esquivel para avanzar en proyectos de cooperación comercial, turística y cultural.

El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, recibió en su despacho del Centro Cívico al embajador extraordinario y plenipotenciario de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel.

Durante la reunión se abordaron temas de interés común y proyectos de colaboración en materia comercial, empresarial, turística y cultural. El encuentro permitió dialogar sobre las relaciones bilaterales y explorar oportunidades de cooperación entre Córdoba y Panamá, con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y promover iniciativas conjuntas que beneficien a ambas partes.

Otro de los puntos de conversación giró en torno al “Hub de las Américas”, como se denomina al centro de conexión aérea que opera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, considerado uno de los más importantes de la región.

Acerca del embajador panameño

Juan Luis Correa Esquivel cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado y en medios de comunicación. Ocupó cargos como vicepresidente ejecutivo y gerente general en Ensegundos.com, fue vicepresidente corporativo del Grupo WISA y CEO de medios de referencia en Panamá, como La Prensa y La Estrella de Panamá.

Además, integró y presidió organizaciones de prensa y periodismo, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Consejo Nacional de Periodismo de Panamá.