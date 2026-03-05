Mahiques asumió como ministro de Justicia y Milei le tomó juramento en Casa Rosada

Juan Bautista Mahiques juró en el Salón Blanco y quedó al frente de una cartera clave tras la salida de Mariano Cúneo Libarona. En el Gobierno anticipan continuidad de la agenda de reformas y un reordenamiento de la estructura interna del Ministerio.

Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia de la Nación y el presidente Javier Milei le tomó juramento en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en un acto que formalizó el recambio tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona.

La designación había sido comunicada en las últimas horas por el propio Milei a través de un mensaje en redes, y la jura confirmó el inicio de una nueva etapa en una cartera central para la estrategia institucional del Gobierno, en un contexto de debate por reformas judiciales y cambios regulatorios.

En paralelo, el Ejecutivo avanzó con definiciones en la segunda línea: Santiago Viola fue presentado como el funcionario que acompañará a Mahiques en la conducción del área, en el marco de una reorganización interna que incluye reemplazos en cargos jerárquicos del Ministerio.

Con la asunción ya oficializada, el foco inmediato pasa a la transición administrativa y a la continuidad de la agenda del Ejecutivo en materia de Justicia, con expectativas de anuncios en los próximos días sobre prioridades de gestión y armado del equipo.