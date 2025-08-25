Lule Menem negó las acusaciones por coimas: “Absoluta falsedad” y “burda operación del kirchnerismo”

El subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha de Karina Milei rompió el silencio este lunes 25 de agosto: desmintió los audios del caso ANDIS, afirmó que “jamás” intervino en contrataciones y vinculó la denuncia con la campaña bonaerense.

Eduardo “Lule” Menem difundió un comunicado a la medianoche del domingo en su perfil de X en el que calificó como “burda operación política del kirchnerismo” las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aseguró la “absoluta falsedad” del contenido y sostuvo que no tiene relación con los hechos investigados.

El funcionario enfatizó que “jamás” tuvo intervención “de ningún tipo” en las contrataciones de ANDIS, ni formal ni informalmente. Agregó que nadie le informó hechos de corrupción y que no habló con Karina Milei ni con el Presidente sobre prestaciones, contratos o la actividad del organismo.

En el mismo mensaje, Menem atribuyó la maniobra al calendario electoral: dijo que no es casual que el tema aparezca dos semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y defendió la “integridad” de los funcionarios mencionados.

El comunicado fue replicado por Javier Milei y Martín Menem en redes sociales, en un intento de cerrar filas mientras la causa judicial avanza con allanamientos y citaciones.