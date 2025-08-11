Los Pumas vs All Blacks en Córdoba: invasión turística y un impacto económico de 60 mil millones de pesos

El próximo sábado el Estadio Mario Alberto Kempes recibirá a más de 55 mil personas. Será por la primera fecha del Rugby Championship 2025.

Córdoba vuelve a ser protagonista de los grandes eventos internacionales. El próximo sábado, el Estadio Mario Alberto Kempes recibirá a más de 55 mil personas para el partido entre Los Pumas y Los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship 2025.

La expectativa es enorme: se estima que entre 30 y 35 mil visitantes llegarán desde distintos puntos del país, generando un movimiento turístico que alcanzará no solo a la capital y el Gran Córdoba, sino también a ciudades como Villa Carlos Paz y otros destinos cercanos.

De acuerdo con datos de la Agencia Córdoba Turismo, la hotelería de 3 a 5 estrellas registra ocupación plena, mientras que el resto de las plazas de la ciudad se encuentran en torno al 80%, con proyección de alcanzar el 100% en las próximas horas.

El impacto económico estimado para la provincia será de unos 60 mil millones de pesos, con un efecto positivo que se derramará en toda la cadena de valor: alojamiento, gastronomía, transporte, comercios y actividades culturales.

“Este tipo de eventos son vitales para sostener la actividad turística en un contexto en el que las medidas del Gobierno nacional alientan a viajar al exterior. La decisión del gobernador Martín Llaryora de apostar por el turismo de eventos es clave y consolida a Córdoba como el centro de espectáculos más importante del interior del país”, destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El equipo de Los Pumas, que ya está en Córdoba, el día sábado realizó una práctica abierta y gratuita que convocó a más de 10 mil fanáticos en el Kempes.

Una vez más, la infraestructura deportiva de primer nivel, la conectividad privilegiada y la amplia oferta hotelera, gastronómica y cultural ratifican a Córdoba como líder en la organización de eventos internacionales, generando empleo, desarrollo económico y proyección global para la provincia.