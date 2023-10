Los Pumas vencieron a Japón y sacaron boleto a cuartos de final en el Mundial

Síntesis

Argentina: Tomás Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomas Lavannini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron, PT: 24m. Matías Alemanno por Matera (A). ST: 3m. Eduardo Bello por Gómez Kodelka; 8m. Pedro Rubiolo por Lavanini; 19m. Lautaro Bazán Vélez por Bertranou y Nicolás Sánchez por Santiago Carreras; 26m. Joel Sclavi por Gallo; 30m. Matías Moroni por Cinti y Francisco Gómez Kodela por Bello; 38m. Agustín Creevy por Montoya (A).

Japón: Keita Inagaki, Shota Horie y Jiwon Gu; Jack Cornelsen y Amato Fakatava; Michael Leitch, Pieter Labuschagne y Kazuki Himeno; Naoto Saito y Rikiya Matsuda; Siosaia Fifita, Ryoto Nakamura, Dylan Riley y Kotaro Matsushima; Lomano Lemeki. Entrenador: Jamie Joseph.

Ingresaron: 3m. Asaeli Ai Valu por Jiwon Gu; 8m. Craig Millar por Inagki y Atsushi Sakate por Horie; 11m. Warner Dearns por Fakatava; 20m. Jone Naikabula por Matsushima; 30m. Ryohei Yamanaka por Nakamura y Amanaki Saumaki por Pieter Labuschagne .

Tantos en el primer tiempo: 2m. try de Chocobares (A), convertido por Boffelli; 16m. try de Fakatava (J), convertido por Matsuda (J); 28m. try de Mateo Carreras (A); 35m. penal de Boffelli (A); 38m. try Saito (J), convertido por Matsuda.

Tantos en el segundo tiempo: 6m. Mateo Carreras (A), convertido por Boffelli; 12m. penal de Matsuda (J); 15m. drop Lemeki (J); 18m. try conversión de Boffelli (A); 25m. try de Naikabula (J), convertido por Matsuda; 28m. try de Mateo Carreras (A), convertido por Sánchez y 34m. penal de Sánchez (A)

Resultado parcial: Argentina 15-14

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Cancha: Stade de la Beaujoire (Nantes).