Lluvias en Punilla y crecientes: el San Roque llegó a 35,39 metros y abren una válvula al 100%

El dique San Roque alcanzó una cota de 35,39 metros, por encima del nivel de vertedero (35,30), y la Provincia dispuso la apertura total de una válvula de descarga. Se espera un incremento del caudal del río Suquía, con aviso preventivo para Córdoba capital y zonas ribereñas, en un contexto de precipitaciones fuertes en el Valle de Punilla durante la madrugada.

Las autoridades provinciales activaron un aviso preventivo en Córdoba por el aumento previsto del caudal del río Suquía, luego de que el lago San Roque superara su nivel máximo y se dispusiera la apertura total de una válvula de descarga para regular el embalse.

Según los datos oficiales informados, el dique alcanzó una cota de 35,39 metros, es decir 0,09 por encima de la cota de vertedero establecida en 35,30 metros. Con el aporte de las lluvias registradas durante la madrugada, se espera que el nivel continúe en ascenso a lo largo de este martes, por lo que se definió liberar agua de manera controlada.

Aviso por el incremento del Suquía

El aumento de descarga hacia el sistema aguas abajo impactará directamente en el río Suquía, por lo que se emitió un llamado de precaución para la ciudad de Córdoba y sectores ribereños.

Desde los organismos de seguridad solicitaron no permanecer en las márgenes del río mientras se produce el crecimiento del caudal y recomendaron respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de Bomberos, Policía, Defensa Civil y guardavidas desplegados en distintos puntos.

Lluvias intensas en Punilla y crecientes en los ríos

El episodio se produce tras un martes marcado por precipitaciones importantes en Villa Carlos Paz y gran parte del Valle de Punilla, con el tramo más intenso entre las 2 y las 3 de la madrugada, lo que dejó acumulados significativos y el ingreso de crecientes moderadas en los ríos.

Entre los registros más altos del evento se informaron:

La Falda: 70,6 mm

Huerta Grande: 67,6 mm

Villa Carlos Paz: 60,4 mm

Casa Grande: 56 mm

Bialet Massé: 54,6 mm

Otros valores relevados en el valle fueron: Cosquín 44 mm, Mallín – Cueva de los Pajaritos 44,4 mm, La Cumbre 38 mm, Tanti 34,6 mm, El Durazno 34,2 mm, San Antonio de Arredondo 25,6 mm y Capilla del Monte 24,8 mm.

En las nacientes, las precipitaciones fueron menores, aunque se prevé igualmente el ingreso de crecientes:

Cuenca del río San Antonio: promedio 17,6 mm (22 mm cuenca alta, 14 mm media, 17 mm baja). Se espera una creciente que podría superar el metro en el vado de Cuesta Blanca .

promedio (22 mm cuenca alta, 14 mm media, 17 mm baja). Se espera una creciente que podría en el vado de . Cuenca del río Cosquín: promedio 39 mm , con una creciente que podría aproximarse a los dos metros .

promedio , con una creciente que podría . Cuenca de Las Mojarras y Los Chorrillos: 31,8 mm.

Ante este escenario, se reiteró el pedido de precaución en sectores de vados, costaneras y zonas bajas, donde los caudales pueden aumentar de manera repentina.