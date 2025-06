Llaryora volvió a pedir penas más graves para quienes atacan a uniformados: “Estoy al lado de los policías y sus familias”

El gobernador reiteró su reclamo para que el Congreso de la Nación sancione leyes que establezcan penas más duras para estos casos. “No podemos tener seguridad si no se respeta a la policía”, sostuvo. En el último año y medio más de 600 agentes de la Policía de Córdoba fueron atacados o agredidos mientras realizaban su tarea.

El gobernador Martín Llaryora volvió a reclamar el agravamiento de las penas dispuestas por la ley para quienes atacan a uniformados. El mandatario provincial realizó estas declaraciones tras el caso ocurrido este sábado, en el que un conductor atropelló a un agente de la Policía Caminera durante un control vehicular de rutina en la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

Llaryora reiteró así el pedido realizado a principios de abril pasado, cuando recibió en el Centro Cívico del Bicentenario a dos agentes de la Policía de Córdoba que resultaron atropellados durante operativos de control vehicular.

“Le hemos pedido al Congreso de la Nación que sancione una normativa que agrave la resistencia a la autoridad, esto no puede seguir así, tenemos que defender a los policías”, sostuvo el gobernador, quien aclaró que no se trata de episodios aislados: “Esto no sucede solo en Córdoba, lo que pasa es que en Córdoba lo estamos visibilizando”, agregó.

Datos relevados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia indican que, desde enero de 2024 a fines de mayo del corriente año, se registraron 610 incidentes con agresiones contra el personal policial en ejercicio de sus funciones, un promedio de 1.2 por día. Entre ellos se encuentran 16 agentes de la Policía Caminera que fueron atropellados mientras realizaban controles vehiculares.

“Hay que tener una postura clara, no hay que ser tibios. No podemos tener seguridad si no se respeta a la policía”, advirtió Llaryora.

“¿Qué vamos a esperar, que se muera un policía? Los fiscales deben los fiscales deben usar el máximo permitido legal, tenemos que defender a los policías, los buenos son los de azul”, agregó el gobernador.

“Estoy al lado de los policías y sus familias, pensemos en los hombres y mujeres que integran la fuerza y en sus familiares, sus padres, sus hijos, ellos necesitan de nuestro apoyo”, cerró el gobernador.