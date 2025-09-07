Llaryora, sobre los resultados en la elección bonaerense: “Sin gestión no hay futuro, las familias no llegan a fin de mes con discursos de división”

El gobernador de Córdoba remarcó que los resultados de las elecciones provinciales son un llamado de atención al Gobierno nacional y pidió poner el eje en la producción y el trabajo.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se expresó en su cuenta de X luego de las últimas elecciones provinciales, que consideró un mensaje claro de la sociedad hacia la gestión nacional.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, sostuvo el mandatario.

Llaryora advirtió que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división no se resuelven los problemas”.

En su mensaje, remarcó el rol de Provincias Unidas como una fuerza emergente desde el interior productivo: “#ProvinciasUnidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”.