Llaryora refuerza su perfil en la previa electoral y marca diferencias con el Gobierno nacional

Con el cierre de listas del 17 de agosto a la vuelta de la esquina, el gobernador difundió un video que plantea sus ejes de gestión y la postura del frente Provincias Unidas de cara a las legislativas del 26 de octubre.

Con el plazo para inscribir candidaturas fijado para el 17 de agosto, en Córdoba el oficialismo provincial espera que Juan Schiaretti lidere la boleta de Provincias Unidas. En ese marco, este sábado el gobernador Martín Llaryora publicó un spot en redes que subraya infraestructura y articulación público-privada como señas de su gestión.

El video —que abre con imágenes de un amanecer— acompaña el posicionamiento del frente lanzado hace poco más de una semana junto a otros mandatarios críticos del Gobierno nacional. En la pieza, Llaryora afirma: “Sepan que voy a seguir cuidando la economía, la producción y el trabajo para transitar los cambios profundos que vive la Argentina”.

En el texto que acompaña el spot, el mandatario sintetiza su mensaje: “En #Córdoba, tener una administración ordenada nos permite cuidar la economía, impulsar la producción y proteger el trabajo. Siempre sostuve que el superávit debe tener un destino claro: promover el crecimiento y el desarrollo, con una mirada humana y verdaderamente federal. Por eso, en estos momentos tan difíciles para el país, podemos acompañar a los cordobeses y sostener todo lo que hemos construido con esfuerzo. Con tu apoyo —que agradezco profundamente— nuestra provincia sigue apostando al progreso y a la inversión, trabajando siempre al servicio de la gente, para que cada día las familias cordobesas estén mejor”.

El mensaje también alude, sin nombrarlas, a las fricciones con la Nación: Llaryora viene contrastando la continuidad de obras provinciales con el recorte de estructuras nacionales y el deterioro de tramos de rutas federales. El tablero electoral terminará de definirse en los próximos días, cuando quede claro si Schiaretti encabezará la oferta de Provincias Unidas en el distrito Córdoba.