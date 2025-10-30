Llaryora pidió “diálogo sincero” antes del encuentro con Milei: “Debemos poner por delante a los argentinos, más allá de las diferencias”

El gobernador cordobés ingresó a la Casa Rosada con un mensaje centrado en la necesidad de acuerdos duraderos, federalismo y respeto institucional.

Antes de participar de la reunión convocada por el presidente Javier Milei con los gobernadores, el mandatario cordobés Martín Llaryora expresó públicamente su deseo de abrir una nueva etapa de diálogo entre la Nación y las provincias.

“Vengo a la Casa Rosada con la esperanza de que, a partir de ahora, podamos entablar un diálogo sincero con el Gobierno Nacional”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter), minutos antes del encuentro.

Llaryora sostuvo que “los países que crecen son los que construyen acuerdos duraderos, con seguridad jurídica, inversiones y trabajo, respetando el federalismo que equilibra el desarrollo de las provincias y mejora la vida de la gente”.

En el tramo final de su mensaje, destacó que “en este momento difícil, debemos poner por delante a los argentinos, más allá de las diferencias”.