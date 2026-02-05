Llaryora: “Las obras de teatro, los espectáculos y los festivales son un gran impulso para el turismo provincial”

Anoche el gobernador asistió al teatro Real a ver una de las obras que promueve la Temporada Real 2026

El gobernador Martín Llaryora asistió anoche al teatro Real, en el marco de la “Temporada Real 2026”, que este escenario ofrece una programación con entradas a precios accesibles, promoviendo la cultura durante la temporada de verano.

La Temporada Real 2026 fue inaugurada el pasado 28 de enero y ofrece una variada grilla de espectáculos que se pueden consultar en el portal cultura.cba.gov.ar

En la oportunidad el mandatario resaltó que “la industria cultural constituye un sector estratégico para el desarrollo de la provincia, no solo por su valor simbólico y creativo, sino también por su impacto económico y social”.

En este sentido, Llaryora expresó su satisfacción por el impulso que su gestión le da a la denominada Economía Naranja como un pilar estratégico de desarrollo, impulsando la industria creativa, cultural y de eventos como motores de empleo y valor agregado.

Cabe destacar que en el pasado mes de diciembre la legislatura sancionó la ley para promover la industria de eventos y la economía creativa, otorgando previsibilidad, estabilidad fiscal, incentivos a la inversión y acompañamiento institucional a quienes integran este entramado productivo, con el objetivo de contribuir a la generación de empleo formal y de calidad, desarrollar la economía del triple impacto, fomentar la federalización del desarrollo y posicionar a la provincia como referente nacional e internacional en la organización de eventos sostenibles.

“Las distintas expresiones artísticas, los festivales que tienen lugar en la provincia generan empleo directo e indirecto para actores, actrices, músicos, técnicos, productores, gestores culturales y numerosos trabajadores que integran una cadena de valor fundamental para la economía local”, explicó Llaryora.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó la importancia de la Temporada Real 2026 como una política pública orientada a fortalecer la industria cultural en la ciudad de Córdoba durante el verano, promoviendo el trabajo artístico, la articulación con el sector privado y la generación de oportunidades para distintos actores del entramado cultural y productivo de la capital provincial.

“Desde la Agencia Córdoba Cultura buscamos generar herramientas y condiciones que permitan a los artistas venir, desarrollarse y sostener su trabajo, impulsando una verdadera sinergia entre lo público y lo privado, que es clave para el crecimiento del sector”, explicó Rodio.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, resaltó la decisión de la Provincia de fortalecer a la ciudad de Córdoba como un eje central de la actividad cultural y turística, a partir de políticas públicas que acompañan y potencian la producción artística durante la temporada de verano.

“Es muy importante saber que la provincia de Córdoba apuesta a la ciudad capital como un espacio central para la cultura, entendiendo que históricamente el teatro y los espectáculos se concentraron en los valles turísticos”, señaló Siciliano.

Temporada de verano en el Teatro Real

La Temporada Real 2026 se desarrolla en febrero y tendrá continuidad hasta los primeros días de marzo, con funciones en las salas Carlos Giménez y Azucena Carmona, y forma parte de una nueva etapa de gestión cultural impulsada de manera conjunta por la Agencia Córdoba Cultura y la dirección del Teatro Real.

Con una grilla diversa y de fuerte impronta local, la programación incluye 23 funciones que abarcan humor, teatro, magia y danza, con entradas a precios accesibles y la participación de destacados artistas cordobeses.

La Temporada Real 2026 se inscribe en una política cultural que busca ampliar y diversificar los públicos, generando condiciones para que más personas puedan volver al teatro o asistir por primera vez.

Para ello, se establecieron entradas con valores populares, disponibles tanto de manera online a través de https://ventas.autoentrada.com/ como en la boletería del Teatro Real, ubicada en San Jerónimo 66.