Llaryora: “La economía tiene que estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía”

El gobernador encabezó la apertura del primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, evento que se desarrolla en el Centro de Convenciones Córdoba. El mandatario provincial llamó a defender el movimiento cooperativo y mutualista, al que consideró pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo. “Cada inversión de ustedes, cada nuevo proyecto, es trabajo en el interior del interior”, sostuvo Llaryora.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura oficial del Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, organizado por el Gobierno de Córdoba, en el Centro de Convenciones Córdoba.

Con el lema “Dar voz, nos une”, el Congreso se extiende hasta mañana martes 12 de agosto, y se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación del movimiento cooperativo y mutual en América Latina.

Participan cooperativas, mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, actores estatales y referentes internacionales para debatir sobre los desafíos y oportunidades del sector, en temas como producción con valor agregado, salud, conectividad, juventud, equidad y sustentabilidad.

Acompañado por funcionarios del gabinete y referentes del sector de todo el país, el mandatario provincial llamó a defender el movimiento cooperativo y mutualista, al que consideró un pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo.

“Lo que estamos discutiendo en este momento histórico no es menor. Nosotros creemos en la solidaridad, creemos que la economía tiene que estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía”.

“Creemos y sabemos que sin la economía de la solidaridad muchos de los pueblos del interior del interior no tendrían absolutamente nada. A donde no llegan los privados, ahí estaban las cooperativas y mutuales. Y lo sabemos los que venimos del interior profundo”, agregó Llaryora.

El mandatario cordobés destacó especialmente la fortaleza del movimiento cooperativo y mutualista de Córdoba: “En cada uno de los pueblos hay una cooperativa llevando bienestar y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Cada inversión de ustedes y nuevo proyecto, es trabajo en el interior del interior”.

El Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales se propone como un espacio de construcción conjunta, bajo la convicción de que el cooperativismo y el mutualismo representan modelos asociativos que generan respuestas reales, sustentables y democráticas a los desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestro tiempo.

Durante las dos jornadas se desarrollan más de doce mesas temáticas, con la presencia de destacados oradores de Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana.

El programa incluye ejes como finanzas asociativas, energías renovables, experiencias agropecuarias, economía circular, juventudes y mutualismo escolar, tecnología, educación, salud, seguros y gestión pública.

Durante el discurso de apertura, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, agradeció a los presentes por compartir este congreso que “reúne a todas las cooperativas y mutuales de Córdoba, de otras provincias de Argentina, y también a representantes de otros países del mundo”.

“Las cooperativas y las mutuales están en la vida de las personas en todos los aspectos de la vida, desde lo cultural, desde lo productivo y social. En nuestra Córdoba y en el país están diseminadas por todos los rincones, son parte de nuestra vida. Córdoba tiene una gran tradición cooperativista y mutualista, si no hubieran existido no habría llegado el progreso y las obras a aquellos lugares en donde el mercado no llega”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, valoró que “este congreso marca un hito en la historia del cooperativismo y mutualismo. Y se da en un momento que no pasa inadvertido, es en el contexto de un año trascendental, porque el 2025 fue declarado por Naciones Unidas como el año internacional de las cooperativas y mutuales. Tenemos un gran compromiso territorial para transformar la sociedad en algo más justo y que nos incluya a todos”.

“En Córdoba hay una clara decisión del Gobernador de mostrar y contar el compromiso cooperativista. Esto da por hecho lo que venimos pidiendo, trabajar en conjunto, de la mano de un gobierno que lo entiende, respeta nuestra autonomía y valora el esfuerzo. Esto es una muestra clara de hacia dónde debemos ir. Ojalá lo vean y lo copien”, agregó Guarco.

Mientras que el vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad y presidente de CAM y FEMUCOR, Alejandro Russo, señaló que “el Gobernador creó el primer ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Argentina. Es un hecho histórico que involucra de manera directa a nuestro sector. En particular en Córdoba, pero es un ejemplo para seguir en todo el país”.

“Cuando el Gobernador tomó esta decisión, siendo del interior del interior y conociendo el sector, lo hizo pensando en un ministerio que trabaje para y con la comunidad de por medio, como lo viene haciendo hasta hoy. Y esas son verdaderas políticas públicas, con un Estado que defiende nuestro sector”, añadió Russo.

Seguidamente, la vicegobernadora Myrian Prunotto, destacó especialmente a las cooperativas que trabajan con personas con discapacidad: “Si no fuese por ustedes que están en cada uno de los lugares acompañando a jóvenes y adultos, hoy estarían totalmente solos. Cuenten con nosotros, vamos a trabajar en conjunto para fortalecer el sistema”.

Finalmente, el viceintendente Javier Pretto, a cargo del Ejecutivo Municipal, recordó: “Con las corrientes migratorias de nuestros antepasados, gran mayoría, italianos y españoles, desde antaño se organizaron en sistemas cooperativos para poder dar respuesta a lo que las empresas y el mercado no da, sobre todo en las comunidades del interior profundo, en nuestros pequeños pueblos y ciudades de esta querida provincia. Si no fuese por ese espíritu colaborativo, asociativo, no hubiera sido posible que muchos de nuestros pueblos tuvieran agua corriente, cloacas, redes de energía”.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de www.congresointernacionalcoopymut.com, sitio web donde también puede consultarse el cronograma completo de actividades.