Llaryora en el Council of the Americas: “Es el momento de ponerse la camiseta de Argentina”

El mandatario provincial fue uno de los oradores del encuentro en Nueva York que encabezó la titular del organismo, Susan Segal. También estuvieron presentes el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y gobernadores de nueve provincias. Ante inversionistas, Llaryora subrayó las oportunidades que ofrece Córdoba.

El gobernador Martín Llaryora disertó en el Council of the Americas, en Nueva York, donde resaltó ante inversores internacionales la capacidad productiva de Córdoba, la excelencia de sus recursos humanos y el virtuoso esquema de trabajo entre los sectores público y privado.

Llaryora destacó, además, las oportunidades que ofrece Argentina. “La macroeconomía no es un tema menor, tener la inflación de un país normal tampoco, así como las reglas de juego claras. Sin este esquema es imposible que lleguen inversiones”, dijo.

El mandatario subrayó que el país es una “tierra de oportunidades”, que cuenta con la octava superficie en extensión a nivel mundial. Argentina, continuó, es una potencia agroindustrial, ofrece seguridad energética y grandes oportunidades en minería y economías regionales.

“Todos los que estamos acá nos ponemos la camiseta de la Argentina, más allá de los partidos políticos y de la religión. Les decimos que esta vez va a ser distinto porque estamos tirando todos para el mismo lado, es el momento de invertir y de jugársela, para que se mueva la economía, porque entendemos que gobernar es generar empleo”, enfatizó.

Agregó que la presencia de funcionarios nacionales y gobernadores en el encuentro con inversores es una apuesta al desarrollo del país.

“El hecho de estar hoy aquí representados por diversos partidos es algo que no sucedía hace mucho tiempo. Tenemos que ser una generación que comprenda que en Argentina puede haber cambios de gobierno y de signos políticos, pero existen políticas que no se deben alterar”, explicó.

En otro tramo de su mensaje, subrayó la solvencia fiscal de Córdoba, que registra superávit en sus cuentas públicas desde hace 20 años. También destacó la seguridad jurídica de la provincia y el respeto a las reglas de juego para que el sector privado pueda producir, generar riqueza y promover el empleo.

“Córdoba no solo cuenta con el RIGI nacional; tenemos el ‘RIGI Plus’. Además de las exenciones impositivas y las ventajas generales, nosotros ofrecemos mano de obra capacitada, infraestructura y leyes de promoción específicas para cada sector”, indicó.

Y añadió: “Córdoba es un gran jugador global: somos el primer exportador de maní y uno de los exportadores más grandes de maíz y soja. Las dos industrias de industrialización de alimentos más importantes de Argentina están en Córdoba”.

El mandatario subrayó que estas capacidades productivas se podrían multiplicar si se eliminaran las retenciones a las exportaciones de granos.

Llaryora participó del encuentro con los inversores junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; Mendoza, Alfredo Cornejo; Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Marcelo Orrego; y Santa Cruz, Claudio Vidal.

La agenda de Llaryora en esta primera jornada incluyó reuniones de alto nivel con entidades financieras como JP Morgan y Morgan Stanley, además de visitas a centros académicos como Columbia y Cornell Tech.