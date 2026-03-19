Llaryora destacó el operativo por Esmeralda y pidió que se investigue “a fondo” lo ocurrido

El gobernador se pronunció en X tras el hallazgo con vida de la niña de 2 años que era buscada en Cosquín. Reconoció el trabajo de la Policía y de los equipos intervinientes, y reclamó que la Justicia esclarezca las circunstancias de la desaparición.

El gobernador Martín Llaryora se refirió al hallazgo con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que permaneció desaparecida desde ayer en barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, y destacó el despliegue realizado para encontrarla.

A través de un posteo en la red social X, el mandatario provincial felicitó “el compromiso de nuestra fuerza policial y de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de Esmeralda”.

En su mensaje, Llaryora señaló que durante el operativo “se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para encontrarla” y detalló que participaron “más de 250 efectivos de la Policía de Córdoba, DUAR, ETAC, la Dirección Bomberos, Bomberos Voluntarios, Patrulla Rural, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Guardia Local y distintos cuerpos especiales”.

También precisó que al despliegue se sumaron “perros de búsqueda y rescate, junto con drones equipados con visión nocturna y detección térmica”, y remarcó que el resultado positivo fue posible “gracias al trabajo coordinado con fuerzas de seguridad nacionales”.

Quiero felicitar y reconocer el compromiso de nuestra fuerza policial y de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que permaneció desaparecida desde ayer en barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín.



Se… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 19, 2026

El pedido de avanzar en la investigación

Más allá del reconocimiento al operativo, el gobernador puso el foco en la necesidad de esclarecer las circunstancias de la desaparición de la niña.

“Ahora es fundamental esclarecer lo ocurrido. Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad y determine a fondo las circunstancias de la desaparición”, sostuvo.

En esa misma línea, agregó que “la angustia atravesada por la familia y la experiencia vivida por la pequeña Esmeralda merecen la mayor de las certezas respecto de lo que pasó”.

Con ese mensaje, Llaryora combinó una valoración positiva sobre el despliegue de búsqueda con un planteo dirigido a que la investigación judicial avance sobre el contexto y las causas de lo ocurrido.