Llaryora celebró el rechazo a los vetos presidenciales y destacó el respaldo a la salud y la educación pública: “Victoria de la democracia”

El gobernador agradeció el apoyo del Congreso a las leyes de Emergencia Pediátrica del Garrahan y de Financiamiento Universitario.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su satisfacción por el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales sobre la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Llaryora agradeció “el amplio apoyo de los diputados del Congreso de la Nación que esta tarde votaron a favor” de ambas iniciativas y sostuvo que el firme rechazo a los vetos “es una victoria de la democracia”.

Quiero agradecer el amplio apoyo de los diputados del Congreso de la Nación que esta tarde votaron a favor de la Ley de #EmergenciaPediátrica del Hospital Garrahan y en respaldo al #FinanciamientoUniversitario.



El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 17, 2025

“Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo. Vamos a seguir trabajando con decisión para defender la salud y la educación públicas, pilares fundamentales del progreso de nuestra patria”, manifestó el mandatario provincial.

Llaryora remarcó que la decisión del Congreso representa un respaldo a sectores esenciales para el bienestar del país, y valoró que se haya logrado “imponer el cuidado de nuestra gente por encima de las diferencias políticas”.