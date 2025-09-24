Limia calificó de “locura” el festejo por el “salvataje financiero” y advirtió sobre un “superávit ficticio”

El legislador provincial de Hacemos Unidos por Córdoba, Leonardo Limia, criticó en redes sociales la política económica del Gobierno nacional y pidió medidas concretas para las economías regionales.

En un posteo en su cuenta de X, el legislador Leonardo Limia calificó de “locura” el festejo oficial tras el reciente salvataje financiero de organismos internacionales a la Argentina.

Según expresó, esa celebración “oculta la falta de políticas nacionales que fomenten la productividad y el desarrollo”.

Limia planteó que el país cuenta con economías regionales que merecen una política de Estado, y cuestionó el modelo nacional por estar basado únicamente “en el poder financiero”.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de la estrategia económica actual al sostener que “no podemos seguir viviendo con un superávit ficticio que esté endeudando a la Argentina como se la está endeudando”.