$LIBRA: un supuesto acuerdo por US$ 5 millones reactivó la ofensiva política en Diputados

Legisladores que integraron la comisión investigadora del caso convocaron a una conferencia para este lunes 16, luego de la difusión de nuevos elementos surgidos del expediente judicial. Entre ellos aparece un supuesto “memo” hallado en el celular de Mauricio Novelli, con referencias a un presunto acuerdo por US$ 5 millones vinculado al respaldo oficial al criptoactivo.

La causa por $LIBRA volvió a sumar tensión política y judicial en las últimas horas. Diputadas y diputados que formaron parte de la Comisión Investigadora del caso anunciaron una conferencia de prensa para este lunes a las 16 en la Cámara de Diputados de la Nación, en una sala que todavía debía ser confirmada. La convocatoria fue planteada a partir de “hechos recientes” que, según indicaron, se relacionan con el informe final presentado por esa comisión en noviembre de 2025.

Según adelantaron, durante el encuentro buscarán exponer cómo encajan las nuevas informaciones conocidas en los últimos días con las conclusiones que ya había dejado el trabajo parlamentario, y también qué pasos consideran necesarios tanto en el plano legislativo como en el judicial.

El documento hallado en el teléfono de Novelli

La nueva reacción política se activó después de que trascendiera un elemento incorporado a la causa: una anotación hallada en el celular del lobista Mauricio Novelli que aludiría a un presunto acuerdo por US$ 5 millones vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA. De acuerdo con lo difundido, ese texto habría sido recuperado por peritos del Ministerio Público Fiscal tras un intento de borrado.

Siempre según esa reconstrucción, el “memo” detalla tres pagos en efectivo o tokens: uno inicial, otro asociado a una publicación presidencial en redes sociales y un tercero ligado a la firma de un supuesto contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial. También se indicó que el documento habría sido redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, antes del viaje a Buenos Aires del estadounidense Mark Hayden Davis.

Llamadas, mensajes y reconstrucción de la secuencia

De acuerdo con los peritajes incorporados al expediente, además del memo también habrían aparecido comunicaciones entre Novelli y distintas figuras del entorno presidencial. Entre los datos difundidos se mencionan más de 20 contactos con Karina Milei, al menos 14 llamadas con el asesor Santiago Caputo y otros intercambios con Demian Reidel, todos en el marco del lanzamiento y posterior caída de $LIBRA.

La secuencia que se intenta reconstruir ubica un momento clave el 14 de febrero de 2025, día en que se lanzó el activo. Según esa línea de tiempo, Novelli habría intentado comunicarse desde Dallas con Karina Milei y luego con el Presidente, y habría logrado hablar con él minutos antes de la publicación de apoyo en X. Casi al mismo tiempo, se activó el sitio VivaLaLibertadProject, señalado como una de las vías para canalizar inversiones.

En esa misma jornada, a las 19.01, Milei publicó un mensaje de respaldo a $LIBRA que incluía el contrato necesario para invertir, bajo la forma de un código alfanumérico de 44 caracteres que, según surge de los registros de la causa, todavía no estaba disponible públicamente.

Con este nuevo escenario, la conferencia anunciada para este lunes buscará volver a poner el foco sobre una causa que combina derivaciones judiciales y repercusiones políticas, y que ahora suma un nuevo capítulo a partir del material extraído del celular de uno de los nombres clave del expediente.