Libertad 0 – River 0: dominio millonario sin premio en Asunción

El equipo argentino generó mucho pero no pudo quebrar el cero ante Libertad; la serie quedó abierta para definirse en el Monumental.

Este jueves, en el estadio Tigo La Huerta de Asunción, se jugó la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Libertad y River empataron 0-0 en un duelo donde el conjunto de Marcelo Gallardo mejoró mucho en el segundo tiempo, pero la efectividad falló y los locales resistieron con firmeza.

River fue ampliamente superior tras el descanso: generó múltiples ocasiones (20 remates en total, 7 al arco) y dominó la posesión, aunque sin precisión en la definición. El arquero Martín Silva fue figura clave, sacando al menos dos disparos peligrosos, incluido uno de Gonzalo Montiel cerca del cierre.

El partido terminó abierto y ahora la serie se resolverá en Buenos Aires, en la revancha que será decisiva para definir el pase a cuartos de final.

Próximo partido

La vuelta se jugará el jueves 21 de agosto en el estadio Monumental, donde River buscará cerrar la serie y avanzar a cuartos de final.