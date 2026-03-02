Liberaron a Nahuel Gallo: el operativo incluyó gestiones de la AFA y un vuelo privado desde Venezuela

El gendarme argentino, detenido desde diciembre de 2024, fue excarcelado este domingo y salió de Venezuela en un avión vinculado a la AFA. Según el Gobierno, ya dejó el país; su esposa confirmó que viaja rumbo a Argentina.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo en Venezuela y comenzó su regreso al país en el marco de un operativo que combinó gestiones políticas y un traslado en un vuelo privado asociado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La liberación fue confirmada primero por María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, quien informó en redes sociales que logró comunicarse con él y que “ya está volando hacia Argentina”. Luego, el canciller Gerardo Werthein ratificó que el cabo primero de Gendarmería fue liberado y ya salió de Venezuela.

Un “puente humanitario” con participación de la AFA

En paralelo, la AFA difundió un comunicado en el que presentó el operativo como una acción humanitaria y agradeció a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por facilitar la resolución del caso, además de reconocer la intervención de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) como nexo para el acercamiento.

De acuerdo con reconstrucciones coincidentes, una delegación de la AFA que se encontraba en Venezuela por actividades vinculadas a la FVF intervino en las gestiones y acompañó el traslado de Gallo. Entre los dirigentes mencionados figuran Luciano Nakis y Fernando Isla Cáceres, quienes aparecen junto al gendarme en la imagen que difundió la entidad.

El traslado: un Learjet y regreso por Ezeiza

Según la información publicada por medios nacionales, el retorno se realizó en un Learjet 60 identificado como LV-KMA, de la empresa Baires Fly, con arribo previsto a Ezeiza.

Contexto del caso

Gallo había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela desde Colombia y, según las denuncias públicas realizadas por Argentina, permaneció sin acceso regular a asistencia consular y sin un proceso judicial transparente. El caso se convirtió en un foco de tensión diplomática entre Buenos Aires y Caracas.

Con la excarcelación confirmada y el vuelo de regreso en marcha, se espera que en las próximas horas se conozcan precisiones oficiales sobre el arribo, el estado de salud del gendarme y los términos formales bajo los cuales se concretó la liberación.