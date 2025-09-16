Levantaron la censura judicial sobre los audios de Karina Milei

El juez Alejandro Maraniello hizo lugar al pedido de la secretaria general de la Presidencia y dejó sin efecto la prohibición de difundir los audios filtrados en Carnaval Stream.

El juez en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello resolvió este martes levantar la cautelar que impedía a los medios reproducir los audios filtrados de Karina Milei, tras un pedido expreso de la propia funcionaria para que cese la medida.

La decisión judicial se conoció en el límite del plazo procesal para sostener o desistir de la demanda, y supone el fin de la denominada “mordaza judicial” que regía sobre la prensa desde que se conocieron las grabaciones.

Cambio de estrategia

La presentación de Karina Milei ante el juzgado ocurrió después de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026, en un tono moderado y menos confrontativo que el habitual, buscando reorientar el discurso del Gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La funcionaria, además, cuestionó un planteo de revocatoria presentado por Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil, al sostener que “se presenta como defensor del derecho de prensa o víctima de una supuesta censura (que no es tal), pero en realidad se ha dedicado únicamente a atacarme a mí y a mi familia con noticias falsas, intentando torcer el rumbo elegido democráticamente por los argentinos”.

La causa judicial sigue abierta

El escándalo por la filtración de los audios, difundidos originalmente en el canal de streaming Carnaval Stream, derivó en una denuncia penal presentada por el Gobierno contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por presunta violación de la Ley de Inteligencia.

En la misma causa —que investiga el fiscal Carlos Stornelli— también figuran como imputados el abogado Franco Bindi y el tesorero de la AFA Pablo Toviggino.

La tensión entre los hermanos Milei y Fontevecchia se mantiene desde la llegada del libertario al poder, y ha sido alimentada por los cuestionamientos públicos del Presidente, quien suele referirse al empresario de medios como “Tintureli” de forma irónica.