Las ventas minoristas pymes cayeron 4,2% interanual en septiembre y marcan un retroceso generalizado en el consumo

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme registraron una baja de 4,2% frente a septiembre del año pasado y de 2% respecto de agosto. El consumo sigue debilitado por la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica.

Las ventas minoristas pymes volvieron a caer en septiembre, con una variación interanual de -4,2% a precios constantes, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual desestacionalizada, la caída fue del 2%, mientras que en el acumulado del año todavía se mantiene una suba del 5% interanual.

El informe refleja un deterioro en la situación económica de los comercios, donde el 55% de los empresarios consultados indicó que su situación se mantiene igual al año pasado, el 38% percibe un empeoramiento (tres puntos más que en agosto) y solo el 7,2% reportó mejoras.

Expectativas y perspectivas

De cara al próximo año, el 47,6% de los comerciantes espera una mejora en el contexto económico, mientras que el 41,5% cree que no habrá cambios y el 10,8% anticipa un escenario peor.

En cuanto a la posibilidad de realizar inversiones, el 60,1% considera que no es un buen momento, solo el 12% lo ve favorable, y el 27,8% no tiene una opinión definida.

Rubros más afectados

El estudio de CAME detalla que la caída fue homogénea en todos los rubros, aunque con diferencias en la magnitud. Los sectores Textil e Indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%) fueron los más afectados.

En cambio, el rubro Perfumería logró un leve crecimiento del 1,4% intermensual, mientras que Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción se mantuvo estable respecto de agosto.

Fragilidad del consumo

CAME concluye que septiembre cerró con un retroceso generalizado en el consumo minorista, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento de los hogares y falta de estímulos comerciales.

El documento advierte que la incertidumbre económica y política sigue afectando la demanda, y que la prudencia domina las decisiones de compra en los últimos meses del año.