Las ventas minoristas pymes cayeron 1,4% interanual en octubre

El consumo mostró una leve mejora mensual, pero continúa por debajo de los niveles de 2023. La mayoría de los rubros registró caídas y predomina la cautela en las expectativas empresarias.

Las ventas minoristas pymes registraron en octubre una caída interanual del 1,4% a precios constantes, según el relevamiento mensual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En la comparación mensual desestacionalizada se observó un aumento del 2,8%, impulsado principalmente por las promociones y el efecto del Día de la Madre, aunque insuficiente para revertir la tendencia de consumo moderado que domina el año.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2025, las ventas mantienen un crecimiento interanual del 4,2%.

Radiografía del sector

De acuerdo con la encuesta, el 56% de los comerciantes consideró que su situación económica se mantuvo igual al año pasado, mientras que el 33% afirmó que empeoró, una proporción que muestra una leve mejora respecto de septiembre.

En cuanto a las expectativas, el 47,9% prevé una mejora en 2026, el 43% estima que la situación seguirá igual y el 9% anticipa un deterioro. Sin embargo, el 57,3% de los encuestados considera que no es un buen momento para invertir, frente a un 14,8% que sí lo cree y un 27,9% sin definición.

Rubros más afectados

Seis de los siete rubros relevados presentaron bajas interanuales.

Perfumería fue el sector con mayor descenso ( -6,3% ).

fue el sector con mayor descenso ( ). Le siguió Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con -3,7%.

Solo en la comparación mensual, todos los rubros mostraron incrementos. Perfumería lideró con un salto de +9,7% respecto de septiembre, seguida por Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con +4,1%.

Consumo contenido y costos en alza

Desde CAME señalaron que la mejora mensual se apoyó en los descuentos especiales y las fechas comerciales, aunque los altos costos operativos, la baja rentabilidad y la falta de financiamiento continúan afectando al sector.

“El consumo sigue siendo prudente y la mayoría de los comercios mantienen una estrategia de contención”, concluye el informe, que refleja un clima general de cautela y estabilidad frágil en la economía minorista.