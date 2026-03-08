Las ventas minoristas pyme cayeron 5,6% en febrero y sigue la retracción en el arranque del año, según CAME

Un informe de la CAME indicó que en febrero las ventas minoristas pyme bajaron 5,6% interanual a precios constantes, aunque mostraron una suba mensual de 2,6% vinculada al inicio de clases. El consumo se concentró en “bienes de subsistencia y artículos escolares” y la mayoría de los comerciantes ve la inversión como “no apta” en el contexto actual.

Las ventas minoristas de las pymes volvieron a mostrar señales de enfriamiento en febrero. De acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sector registró un descenso del 5,6% interanual a valores constantes. En paralelo, la variación mensual mostró un incremento del 2,6%, un repunte que el informe atribuye a factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo.

Con estos números, el indicador acumula una retracción del 5,2% en lo que va del año, lo que mantiene el escenario de contracción pese a los repuntes puntuales de fin de mes.

Comercios: estabilidad en baja y más señales de deterioro

El informe de CAME detalló que el 52,6% de los comerciantes consultados reportó “estabilidad interanual”, un porcentaje que cayó seis puntos respecto del registro de enero. Ese margen se trasladó hacia quienes señalaron un empeoramiento: el 38,8% afirmó que su situación “se deterioró” en comparación con el mismo período del año anterior.

De cara a los próximos 12 meses, las expectativas aparecen repartidas: el 46,6% proyecta una situación similar a la actual, el 42,9% espera una mejora y el 10,5% anticipa un retroceso.

Inversión frenada: “no apto para desembolsos”

Uno de los datos más fuertes del reporte es el clima de inversión. Para el 57,6% de los comerciantes, el contexto “no es apto para desembolsos”, frente a un 15,5% que lo considera oportuno y un 26,9% que no tiene una definición.

En esa línea, CAME remarcó que “la inversión continúa sin variaciones” por los costos de reposición y la rentabilidad, mientras que “el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al incremento de los gastos fijos”.

Rubros: seis de siete en negativo

El relevamiento por sectores ratificó el proceso de contracción: seis de los siete rubros monitoreados cerraron con números negativos. Las mayores bajas se dieron en:

Bazar y decoración: -14,4%

Perfumería: -10,7%

Alimentos y bebidas: -8,7%

La excepción fue Farmacia, con una suba interanual del 0,3%.

Un repunte estacional que no alcanza

Para CAME, febrero dejó un cuadro claro: “registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%”. El informe explicó que el consumo se reordenó: “se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares”.

Además, la demanda operó “con selectividad”, priorizando ofertas y financiamiento para sostener compras, mientras que “los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales”.

Qué esperan hacia adelante

En el tramo final, el informe planteó que la reactivación dependerá de variables sensibles: “la recomposición de los salarios” y “la previsibilidad en los costos”. Y si bien una parte importante del empresariado pyme espera mejoras económicas para 2026, la foto del presente sigue marcada por prudencia y cautela.