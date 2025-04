Las reservas netas negativas superan los US$ 7.100 millones y el Gobierno espera asistencia del FMI

El Banco Central sigue perdiendo divisas en un contexto de alta incertidumbre. Analistas esperan un desembolso del Fondo Monetario para estabilizar la situación.

Las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron un saldo negativo superior a US$ 7.100 millones, en medio de un contexto financiero delicado. La situación se agrava por la falta de divisas y la presión del mercado, lo que llevó al Gobierno a depositar sus esperanzas en un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente US$ 8.000 millones.

Este martes, el BCRA debió vender US$ 60 millones, lo que profundizó la caída de las reservas brutas, que descendieron en US$ 134 millones en un solo día, alcanzando los US$ 24.657 millones, el nivel más bajo desde el 22 de enero de 2024. Según cálculos del exviceministro de Economía Carlos Rodríguez, las reservas netas negativas se deterioraron en US$ 800 millones en apenas una semana.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el Banco Central acumuló compras netas en el mercado de contado por un total de US$ 23.315 millones. Sin embargo, las reservas brutas solo aumentaron US$ 3.449 millones (un 16,3%) en el mismo período, limitadas por los pagos de deuda en moneda extranjera y otras obligaciones financieras.

Ante este panorama, los analistas consideran clave la aprobación de un nuevo respaldo financiero por parte del FMI. La llegada de esos fondos permitiría al Gobierno avanzar con su plan de eliminación de controles de capital, medida que busca atraer nuevas inversiones y facilitar el regreso de Argentina a los mercados internacionales.