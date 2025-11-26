Las familias argentinas arrastran deudas por más de $5,6 millones en bancos y billeteras virtuales

Un informe del Banco Central reveló que, en promedio, cada cliente debe $5,6 millones entre entidades financieras y prestadores no bancarios. La deuda creció 75% en un año y ya alcanza a 6,2 millones de personas en todo el país.

La última edición del informe sobre Prestadores No Financieros de Crédito (PNFC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó el fuerte peso que tienen hoy las deudas en la economía cotidiana. Según el relevamiento, en promedio cada cliente acumula obligaciones por $5,6 millones entre bancos y billeteras virtuales, un monto que se incrementó 75% en apenas un año.

El reporte, con datos actualizados a julio, señala que alrededor de 6.200.000 personas mantienen deudas con distintos actores del sistema financiero y parafinanciero, una cifra que refleja el alcance masivo del endeudamiento de consumo en el país.

El BCRA detalla que, por fuera del sistema bancario tradicional, existen 542 empresas que otorgan créditos a personas físicas. En conjunto, estos prestadores no financieros manejan una cartera cercana a los $11 billones, con un crecimiento interanual del 144% en préstamos personales y del 53% en el uso de tarjetas de crédito.

La radiografía también muestra que la tensión no pasa solo por el volumen de deuda, sino por la capacidad de pago. La morosidad entre entidades bancarias y no bancarias subió hasta el 8,6%, mientras que en los préstamos personales canalizados a través de apps fintech el nivel de atrasos trepa al 20%, lo que evidencia un riesgo mayor en los segmentos más flexibles y de acceso rápido al crédito.

En sus conclusiones, el informe advierte sobre el deterioro de la calidad de la cartera: el aumento de la porción irregular sugiere “un deterioro adicional en la calidad crediticia, independiente del captado por el indicador tradicional de irregularidad, y plantea el riesgo de un posible incremento futuro” en los niveles de incumplimiento.

En ese contexto, la combinación de inflación, pérdida de ingresos reales y expansión del crédito de alto costo configura un escenario desafiante para millones de hogares que dependen de bancos, emisores de tarjetas y billeteras virtuales para financiar consumos básicos y llegar a fin de mes.