Lanús le ganó en los penales a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana

En una final dramática en el Estadio Defensores del Chaco, Lanús empató 0-0 con Atlético Mineiro y se impuso 5-4 por penales este sábado 22 de noviembre de 2025, con una actuación decisiva del arquero Nahuel Losada, para conquistar su segunda Copa Sudamericana y asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026.

La noche en Asunción quedó teñida de granate. Tras 120 minutos sin goles ante Atlético Mineiro, Lanús se impuso 5-4 en la tanda de penales y volvió a gritar campeón continental, repitiendo la corona sudamericana que ya había obtenido en 2013.

El partido fue cerrado y de alto voltaje. El equipo brasileño tuvo los pasajes de mayor protagonismo, con llegadas claras y un tiro libre de Bernard que dio en el palo, pero no logró romper el cero. El conjunto argentino, dirigido por Mauricio Pellegrino, resistió con orden, intensidad y un bloque defensivo concentrado, ante un rival conducido por Jorge Sampaoli que llegaba como favorito por presupuesto y plantel.

Losada, el héroe de la definición

La consagración llegó desde los doce pasos. En la definición, Nahuel Losada se transformó en el gran héroe de la noche: atajó tres penales y sostuvo a Lanús en los momentos más delicados de la serie. Entre sus intervenciones, contuvo los remates de figuras como Hulk y el disparo decisivo de Vitor Hugo, que selló el triunfo granate.

La tanda tuvo su cuota de sufrimiento: el histórico Lautaro Acosta falló una de las ejecuciones que pudo haber liquidado la serie, pero la seguridad de Losada y la eficacia del resto de los pateadores granates terminaron inclinando la balanza a favor del equipo del sur bonaerense.

Un Lanús histórico: segundo título y boleto a la Libertadores

Con esta consagración, Lanús suma su segunda Copa Sudamericana, tras la obtenida en 2013 ante Ponte Preta, y se consolida como uno de los clubes argentinos más competitivos en el plano internacional de la última década. La victoria en Asunción le otorga, además, el pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y el derecho a disputar la próxima Recopa Sudamericana frente al futuro campeón de la Libertadores 2025.

En el plano económico, el título llega acompañado de un premio de 6.500.000 dólares para el campeón, cifra establecida por la Conmebol para la edición 2025 del certamen. Sumados los montos acumulados por participación y victorias en las instancias anteriores, el ingreso total de Lanús por su campaña en la Copa Sudamericana 2025 supera los 10 millones de dólares, un alivio significativo para la tesorería del club.

Lo que deja la final para Lanús y Atlético Mineiro

Para Lanús, el título representa la coronación de un proceso que lo encontró otra vez compitiendo de igual a igual con gigantes de la región, y refuerza su perfil de club que combina identidad de barrio con ambición continental. El plantel granate suma una estrella internacional más a su escudo y se asegura un lugar protagónico en el calendario de 2026, con presencia en la Libertadores y en la Recopa.

Para Atlético Mineiro, en cambio, la derrota en los penales deja sabor amargo. El equipo brasileño buscaba cerrar el año con un título internacional que aliviara la presión deportiva y financiera, pero se quedó a un paso en una final en la que tuvo chances claras y terminó cayendo por detalles en la definición desde los doce pasos.

En Asunción, la imagen final fue la de los jugadores granates abrazados en el césped del Defensores del Chaco, con Nahuel Losada en el centro de los festejos. En una noche de máxima tensión, Lanús volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol sudamericano.