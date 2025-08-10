Lanús 1 – Talleres 0: el Granate golpeó en el cierre del primer tiempo y se quedó con la victoria

Con un gol de Rodrigo Castillo antes del descanso, Lanús superó a Talleres en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Lanús venció por 1 a 0 a Talleres este viernes en el estadio Ciudad de Lanús. El único gol del encuentro llegó en tiempo de descuento del primer tiempo, cuando Rodrigo Castillo definió con precisión tras un centro desde la derecha.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino aprovechó una de las pocas ocasiones claras de la noche y luego se replegó para sostener la ventaja. Talleres, que tuvo mayor posesión de pelota, no logró capitalizar sus aproximaciones y careció de profundidad en ataque.

Un golpe justo antes del descanso

La anotación de Castillo fue determinante en un partido parejo, en el que Lanús mostró mayor eficacia en las áreas. El local administró el ritmo en el segundo tiempo y cerró los caminos a un equipo cordobés que no pudo encontrar variantes para romper el orden defensivo.

Situación en la tabla

Con este triunfo, Lanús alcanzó los 6 puntos y se posiciona en la pelea de su zona. Talleres, en cambio, se quedó con 4 unidades y deberá mejorar su efectividad para no perder terreno en el Torneo Clausura.